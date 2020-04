08.04.2020 h 17:49 commenti

Buoni spesa, a Montemurlo 52 quelli già distribuiti per un totale di circa 15mila euro

In totale le domande presentate sono oltre 200. Il sindaco Calamai: «Faremo verifiche, no ad abusi». Il Comune ha creato un numero dedicato per avere informazioni sui buoni spesa. Circa una ventina i supermercati, i negozi e le farmacie aderenti

In meno di una settimana sono oltre 200 le domande arrivate al Comune di Montemurlo per la richiesta dei buoni spesa, la misura disposta dal Governo per far fronte alle difficoltà economiche causate dall'emergenza Coronavirus. Sono 52 le famiglie che fino ora, dopo la verifica dei requisiti richiesti dal bando, hanno ricevuto i buoni spesa per un valore complessivo di poco inferiore a 15mila euro. I buoni spesa potranno essere usati nei negozi, nei supermercati e nelle farmacie che hanno aderito al bando pubblicato dal Comune; ad oggi sono 17 gli esercizi commerciali del territorio che hanno dato la propria adesione. Il Comune di Montemurlo, per facilitare la richiesta di informazioni e la compilazione delle domande da parte dei cittadini, ha istituito un numero telefonico dedicato ai buoni spesa 0574-558500.

Secondo quanto previsto dal bando pubblicato dal Comune di Montemurlo, i buoni spesa possono essere erogati solo se le condizioni del reddito familiare hanno subito gravi riduzioni a causa dell’emergenza Coronavirus. È necessario dimostrare che il nucleo familiare non abbia un patrimonio mobiliare (conti in banca o alla posta) con saldo al 31 dicembre 2019 superiore ad euro 10 mila e a questo proposito verrà richiesta un’ autodichiarazione sulle condizioni reddituali. La valutazione delle condizioni socio economiche della famiglia è effettuata a cura dell’ufficio politiche sociali del Comune di Montemurlo con la consulenza e la collaborazione del servizio sociale professionale della Società della salute area pratese. «Il Comune è impegnato a sostenere tutte quelle famiglie che sono in difficoltà a causa della crisi generata dal Coronavirus. - spiega il sindaco Simone Calamai – I nostri uffici sono impegnati a fare le istruttorie delle varie domande per soddisfare tutte le richieste, ma, vorrei che fosse chiaro, che faremo anche i controlli e ricordo a tutti che dichiarare il falso è un reato. Ci sono tante persone che soffrono, non vorrei però che qualcuno potesse approfittare della situazione per usufruire di risorse che non gli spettano. Il Comune vigilerà affinché non ci siano abusi».



