Buoni spesa, 1,4milioni di euro destinati ai sette comuni della provincia

A Prato arriveranno poco più di un milione di euro, la ripartizione dei finanziamenti pubblicata da Anci Toscana

Un milione e quattrocentomila euro arriveranno ai comuni della Provincia di Prato per l’erogazione di buoni spesa per le fasce più deboli. Provvedimento che era stato anticipato dal presidente del consiglio Giuseppe Conte sabato scorso. Anci Toscana ha pubblicato gli stanziamenti previsti per i singoli Comuni. A Prato sono stati destinati circa un milione di euro, a Montemurlo 109mila euro, a Carmignano 83mila, 53mila a Vaiano e Poggio a Caiano infine le risorse destinate a Cantagllo raggiungono i 18mila euro. In Toscana complessivamente arriveranno 21,4 milioni







