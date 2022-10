17.10.2022 h 12:22 commenti

Buona la qualità dell'olio ma i prezzi sono al rialzo. Ok anche il raccolto delle castagne

Intanto sul mercato sono raddoppiati i prezzi del nocciolino, che si estrae dallo scarto della frangitura ed è usato come biocombustibile, ma per i fornitori di materia prima non è previsto nessun aumento

Dallo scarto della frangitura delle olive si ricava il nocciolino, un combustibile ecologico molto richiesto in tempi di crisi energetica, ma ai gestori dei frantoi non viene riconosciuto un aumento nel prezzo di vendita della sansa da cui appunto si ricava il combustibile green, “Per un gioco di domanda e offerta – spiega Felice Crucetti del Frantoio la Rocca – i prezzi del nocciolino sono aumentati ma a noi non viene riconosciuto nulla. Del resto i sansifici sanno che se dovessimo trattare gli scarti di lavorazione come rifiuti avremmo costi decisamente maggiori e quindi non siamo noi a dettare le regole del mercato. Abbiamo però deciso di mantenere invariato il prezzo per le confezioni sopra il litro, ma di aumentare per quelle inferiori proprio a causa dell'aumento dei costi dei contenitori”.

Più margine d'azione invece per quanto riguarda il prezzo della frangitura e quello a cui verrà venduto l'olio. “Nonostante la siccità - spiegano dal Frantoio di Canneto - la qualità delle olive è buona e anche la quantità non preoccupa, siamo leggermente sotto la media dello scorso anno”. I frantoi sono pronti a cominciare un intenso periodo di lavoro, con personale stagionale, con frangitura anche la notte. "Apriamo da domani - spiegano dal Frantoio di Sofignano - ci sono già prenotazioni e l'annata sembra buona. Per quanto riguarda i costi di gestione sono in aumento, come del resto per tutte le lavorazioni”.

Buona stagione anche per la castagna che torna in abbondanza. “Da due anni – spiega Fabrizio Giraldi - la produzione è in costante crescita. Non ci saranno problemi né per la vendita né per la farina il cui prezzo non aumenterà visto che i mulini non sono energivori. Abbiamo però il problema del rispetto delle proprietà private: nel fine settimana in molti entrano nei nostri castagneti per raccogliere le castagne nonostante si tratti di proprietà privata”.

