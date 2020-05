04.05.2020 h 12:32 commenti

Buona la prima per il mercato a ingressi contingentati: soddisfatti clienti e operatori

Nell'area delimitata dalle transenne possono entrare fino a 200 persone con ingresso da piazza del mercato nuovo. Per ora banchi della frutta e verdura, degli alimentari, dei fiori e degli animali vivi

Il primo giorno di mercato della Fase2, con le transenne e gli ingressi contati, è piaciuto a operatori e clienti. Già dalle 8 di questa mattina, 4 maggio, si era formata una coda in piazza del mercato nuovo per accedere all’area vendita dedicata ai prodotti alimentari, ai fiori e agli animali.

Le regole, quella della distanza e del portare le mascherine sono state rispettate anche perché l’accesso era di 200 persone per volta per un totale di una quindicina di bancarelle ben distanziate fra loro. “Non mi aspettavo così tante persone – commenta un’ambulante – purtroppo ho notato che quasi nessuno aveva i guanti, strumento di protezione ce invece in questo frangente è importante”

Code soprattutto ai banchi della frutta e a quello dei fiori e delle piante. “La gente aspettava questo momento – commenta il titolare di una bancarella di semi – soprattutto è ritornata la voglia di fare l’orto con pomodori e verdure di stagione”

Soddisfazione anche per chi vende animali vivi: “Siamo restati fermi per troppi mesi con gravi perdite – spiega un commerciante – ma da questa mattina presto i nostri clienti erano ad aspettarci, abbiamo venduto soprattutto polli e uova fresche, un ritorno alle origini”.

Affluenza anche ai banchi di alimentari anche se con qualche ombra: “Per chi ha il banco sul lato di via Proche – spiega il titolare di un banco di rosticceria – ci sono un po’ di problemi perché la gente si ferma prima e non arriva in quella zona, io sarei per un ingresso anche dall’altro lato o meglio ancora per eliminare il numero chiuso e mantenere le file davanti ai banchi”.

Ai clienti piace il nuovo mercato dove non c’è ressa neppure per entrare ance se alcuni aspetti vanno migliorati. “E’ vivace – spiega Marco Maccioni comandante della Municipale – abbiamo però riscontrato all’inizio la difficoltà ad individuare l’ingresso, ci lavoreremo per la prossima settimana”

Non solo sugli ingressi ma anche sulla possibilità di aumentare la tipologia dei banchi visto che il 18 maggio riaprono anche i negozi di casalinghi e abbigliamento: “L’appello come sempre – spiega l’assessore alle attività produttive Benedetta Squittieri – è al rispetto delle regole, questa è la settimana decisiva. Se tutto procederà per bene potremo ampliare l’offerta del mercato permettendo anche ad altri commercianti di tornare a lavorare”.



Prato

