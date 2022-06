15.06.2022 h 11:01 commenti

'Buon compleanno Repubblica', a Comeana un evento dedicato alla Resistenza

Appuntamento venerdì 17 giugno, alle 21, allo Spazio giovani. Video e racconti di Alessandro Affortunati e Riccardo Cammelli

'Buon compleanno Repubblica' è il nome dell'iniziativa nata dalla volontà di rendere omaggio alla Resistenza dei partigiani pratesi che hanno lottato e sacrificato la propria per la libertà e la pace.

L'appuntamento è venerdì 17 giugno, alle 21, allo Spazio giovani di Comeana. L'evento è organizzato da Anpi in collaborazione con il Comune di Carmignano, il circolo Arci e il Comitato 11 Giugno di Poggio alla Malva.

Nel corso della serata sarà possibile ascoltare e conoscere pillole di storia e di memoria attraverso un video accompagnato dai commenti di Alessando Affortunati e Riccardo Cammelli.

L'evento è diviso in due parti: la storia della campagna elettorale per il referendum del 1946, e il commento sul voto e sui risultati che videro nascere la Repubblica italiana.

Riferimenti anche all'Assemblea costituente, alle donne e al loro voto per la prima volta proprio in quella occasione, e anche alle figure femminili di origine pratese che furono protagoniste di questa pagina di storia italiana.









