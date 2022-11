21.11.2022 h 10:34 commenti

Buon compleanno Lazzerini, un giorno di festa per i primi 13 anni della biblioteca

L'appuntamento è giovedì 24 novembre con spettacoli per grandi e bambini e due iniziative per diffondere il virus della lettura: "L'angolo del libro sospeso" e "Il banco del dono"

Per i tredici anni dall’apertura della nuova biblioteca Lazzerini nel Polo Campolmi, giovedì 24 novembre la biblioteca sarà animata fino alle 23 da attività e iniziative con musica e letture per ogni fascia di età. Due le proposte di spettacolo che si terranno in sala conferenze, nel pomeriggio per i bambini e la sera per gli adulti. Ma ecco i dettagli: alle 17.15 si terrà "Libruncoli", uno spettacolo per bambini dai 4 ai 7 anni a cura di a cura di Marco Bertarini, Marcontastorie. Ogni oggetto è un libruncolo, un potenziale contenitore di storie. Manufatti dalle forme bizzarre e oggetti di recupero riassemblati si trasformano così in libri mai visti, curiosi pezzi unici che danno vita ad un divertente incontro con l’oggetto-libro e con storie strampalate tutte da gustare. Prenotazione obbligatoria scrivendo a: lazzeriniragazzi@comune.prato.it

Si prosegue alle 21 con "Questo tempo. Il suolo della parola", performance musicale di Beatrice Arrigoni alla voce, Nazareno Caputo al vibrafono, marimba e percussioni Luca di Battista alla batteria, percussioni ed elettronica, su testi di Chandra Livia Candiani, Amelia Rosselli, Paola Loreto, Margherita Guidacci, Laura Pugno, Anna Maria Ortese.

Nella serata, introdotta dal musicologo Stefano Zenni, sarà presentato il disco del quartetto di Arrigoni, Caputo, Battaglia, Di Battista, frutto di due anni di ricerca focalizzata sul dialogo tra improvvisazione musicale e liriche di poetesse rappresentative della poesia italiana degli ultimi decenni. Una relazione fra musica e testi poetici mediante l’azione improvvisativa che nasce dal desiderio di ricondurre il linguaggio alla sua parte ancestrale. La serata è realizzata in collaborazione con la Camerata Strumentale Città di Prato.

Al via poi l'iniziativa per appassionati lettori "L'angolo del libro sospeso" nella Hall della biblioteca. Dalla tradizione partenopea del caffè sospeso del bar di Napoli ai libri, un'iniziativa che ha preso piede in tutt'Italia in particolare nel periodo della pandemia. Chiunque ha preso in prestito un libro in Lazzerini e si è appassionato alla sua lettura, può consigliarlo per il prestito ad altri utenti. Può lasciarlo così nella Hall, scrivendo un breve consiglio in modo da farlo trovare a un altro booklover. Un modo per diffondere il piacere della lettura facendone un evento di condivisione.

Così come una proposta di condivisione gratuita di libri di tutti i generi sarà "Il banco del dono" allestito sempre nella Hall della biblioteca dalle 9 alle 23. I lettori potranno scegliere il libro di proprio interesse e portarlo a casa oppure portare in dono ad altri appassionati della lettura un libro dagli scaffali della propria libreria. L’invito è rivolto a tutti i cittadini, a tutti i curiosi, perché si estenda ovunque - non solo in biblioteca - il virus della passione per la lettura, attraverso un gesto semplice e un veicolo potente come il libro.