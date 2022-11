02.11.2022 h 14:23 commenti

Buon compleanno biblioteca, la Della Fonte di Montemurlo spegne quindici candeline

L'appuntamento è per sabato 5 novembre con la premiazione dei “Lettori dell'anno”, letture animate per bambini e domenica 6 con lo spettacolo “Madre Natura e Padre Naturo”

La biblioteca Bartolomeo Della Fonte di Montemurlo sabato 5 novembre festeggia 15 anni di attività a Villa Giamari con una giornata di eventi aperti a tutti inserita nella rassegna “Un autunno da sfogliare”. Primo appuntamento alle 10 con il “Lettore dell'anno” e la premiazione dei primi dieci bambini e ragazzi - lettori che durante l'anno hanno preso più libri in prestito. Seguirà una lettura animata e un laboratorio creativo sul tema dei libri a cura di Euro&Promos; iniziativa è destinata ai bambini dai 3 agli 8 anni. I bambini saranno coinvolti nella realizzazione di un libro, tipo “pop up”, che poi potranno portare a casa. Alle ore 16 un evento speciale dedicato agli appassionati di “mattoncini” e aperto a tutti con “Buon compleanno biblioteca con Lego History”.La biblioteca con la Fondazione Cdse e la collaborazione dell'Istituto storico della Resistenza di Pistoia e di Italian BrickHistory organizzano un laboratorio per grandi e piccini per conoscere la storia del mondo contadino mezzadrile e della seconda guerra mondiale divertendosi con i mattoncini. Con suggestivi diorami Lego e con dei kit speciali i partecipanti potranno divertirsi a costruire, mentre gli storici del Cdse e dell'Istituto storico della Resistenza di Pistoia racconteranno la storia del territorio in maniera inusuale e divertente. "Una giornata per festeggiare la nostra biblioteca ma anche per ritrovare la gioia di stare insieme dopo gli anni della pandemia che ci hanno costretti al distanziamento- spiega l'assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero – Oltre ai laboratori di animazione alla lettura, quest'anno proponiamo un'iniziativa insolita: attraverso i mattoncini Lego andremo alla scoperta della storia del nostro territorio e tutti, grandi e piccini, potranno divertirsi con la costruzione di diorami e ricostruzioni di paesaggi contadini".

Iniziativa gratuita con prenotazione obbligatoria biblioteca@comune.montemurlo.po.it oppure telefonando alle 0574 558567

La festa va avanti domenica 6 novembre con la rassegna “Dieci e lodi”, con I Formaggini guasti che alle ore 16,30 nello spazio “Il libro parlante” proporranno “Madre Natura e Padre Naturo”, una lettura animata e un laboratorio per bambini di età compresa tra i 3 agli 8 anni. “Dieci e Lodi” è un ciclo dedicato al celebre educatore Mario Lodi nel centenario della nascita. Ogni incontro prevede una parte di laboratorio manuale, con la realizzazione, da parte di ciascun bambino, di un oggetto ispirato all’argomento drammatizzato e narrato dagli attori. Il primo appuntamento tratta il tema della natura, affrontato con ironia e curiosità, al di là dei luoghi comuni, prendendo a spunto il libro “Il cielo che si muove” di Mario Lodi (ed. Editoriale Scienza).

Alle 17; in programma la presentazione del libro di Maria Serena Quercioli “Gli anni dalla «miseria nera» al miracolo economico. Ricordi di Paolo Cintolesi e fratelli” . Uno spaccato di vita fra campagna e città industriale dove anche il lavoro dei bambini contribuì allo sviluppo del distretto economico e produttivo di Prato e Firenze. Sarà presente l'autrice che dialogherà con Paolo Cintolesi

Edizioni locali collegate: Montemurlo

