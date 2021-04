01.04.2021 h 19:04 commenti

Bugetti: “Ruolo strategico di Regioni e Comuni per la gestione di fondi europei”

La consigliera regionale pratese soddisfatta per la rielezione di Stefano Bonaccini alla presidenza nazionale di Aiccre (L'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa)

Grande soddisfazione di Antonio Mazzeo e Ilaria Bugetti, rispettivamente presidente e segretario di Aiccre Toscana (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa), per la rielezione di Stefano Bonaccini alla presidenza nazionale di Aiccre. I lavori assembleari, ai quali hanno partecipato in videoconferenza il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, e i ministri Luciana Lamorgese, Luigi Di Maio, Mariastella Gelmini e Lorenzo Guerini, si sono tenuti mercoledì 31 marzo.

Per l'occasione Ilaria Bugetti rilancia il ruolo che l'associazione potrà svolgere in vista del Recovery Fund: “La rielezione di Bonaccini - dice - assume un significato importante perché affida alle Regioni e ai Comuni quel ruolo dal basso che può incidere anche sulle politiche di coesione dell’Europa. Pertanto far sentire la nostra voce con autorevolezza è ora più che mai strategico in relazione ai fondi che dovremo amministrare e che arriveranno con il Recovery Fund. Il lavoro che ci aspetta è fondamentale. Il tema che abbiamo ribadito è che le Regioni e i Comuni devono diventare protagonisti e non meri esecutori di fondi europei e delle politiche europee”.