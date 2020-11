10.11.2020 h 22:54 commenti

Bugetti nominata presidente della II commissione, si occuperà di sviluppo economico e attività produttive

Potrà anche occuparsi di altri temi poiché la competenza di un consigliere si estende a ogni necessità del territorio che rappresenta

Ilaria Bugetti del Pd sarà presidente della seconda commissione regionale che si occuperà di sviluppo economico e attività produttive. Temi importanti per Prato perché direttamente collegati al distretto tessile. Unica pratese eletta in Consiglio regionale, Bugetti potrà anche partecipare alle altre commissioni quando l’argomento riguarderà il proprio collegio, ossia Prato. Aspetto questo sottolineato dalla stessa Bugetti, che ha dedicato il riconoscimento al padre Gino scomparso solo pochi giorni fa, in un post su Facebook: “Indipendentemente dalle materie di pertinenza della II Commissione, come unica consigliera regionale eletta nel collegio di Prato e poiché la competenza di un consigliere si estende a ogni necessità del territorio che rappresenta, sarà mio cura in particolare occuparmi a pieno titolo di Sanità che mai come in questo momento richiede un impegno e una collaborazione il più ampia possibile, di Sociale, di Cultura e di Istruzione. Ma il mio lavoro, state pur certi, si estenderà a ogni questione che riguarderà il nostro territorio in sinergia con le amministrazioni di tutti comuni della nostra provincia, con l'assessore regionale di Prato Stefano Ciuoffo e con tutte le realtà intermedie che possano attivamente collaborare alla gestione della profonda crisi sanitaria, sociale ed economica che ci sta investendo a causa del covid”. L’insediamento ufficiale dello scacchiere delle commissioni è previsto per giovedì 12 novembre. Diamo ora un’occhiata alle altre nomine alla guida delle commissioni che saranno presentate dal gruppo Pd. Giacomo Bugliani per la prima commissione (Affari istituzionali e bilancio), Enrico Sostegni per la terza (Sanità e politiche sociali), Lucia De Robertis per la quarta (Ambiente, territorio e infrastrutture), Cristina Giachi per la quinta (Cultura, istruzione e formazione) e Francesco Gazzetti per la commissione Politiche europee e relazioni internazionali. Inoltre il capogruppo Vincenzo Ceccarelli proporrà che Andrea Pieroni sia riconfermato nel ruolo di vicepresidente della commissione di controllo.

