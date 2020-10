27.10.2020 h 09:58 commenti

Bufera sulla Lega di Prato: due consiglieri sospesi, sanzioni per altri tre

Il responsabile regionale della Lega Daniele Belotti ha ordinato "cartellini gialli" per alcuni e solo richiami per altri con l'obiettivo di riportare la convivenza civile dentro il gruppo, da tempo contrassegnato da pesanti divisioni

Scoppia una bomba in casa Lega e in particolare nel gruppo consiliare di Prato, già fortemente diviso. Ieri, 26 ottobre, il responsabile regionale del partito, Daniele Belotti, ha notificato la sospensione di 6 mesi ai consiglieri Leonardo Soldi e Claudiu Stanasel, colpevoli di "aver reiteratamente e gravemente danneggiato l'zione politica del movimento con uscite concordate a mezzo stampa anche durante la campagna elettorale regionale".

Entrambi dovranno astenersi dall'attività di partito e del gruppo nonchè a rappresentare pubblicamente la Lega per sei mesi. Inoltre sia Stanasel che Soldi dovranno rinunciare a una delle commissioni consiliari permenenti a cui sono stati assegnati. Tra l'altro, nel caso di Soldi, una di queste è la presidenza della commissione Controllo e garanzia.

Molto più lieve il trattamento riservato agli altri due "dissidenti" del gruppo, Eva Betti e Mirco Lafranceschina, firmatari con Soldi e Stanasel della famosa lettera pubblicata dalla stampa alla vigilia della visita di Salvini in città, in cui si criticava apertamente le scelte compiute dai vertici regionali e provinciali in fatto di candidature e strategie elettorali. Entrambi vengono solo "sollecitati a non ripetere l'errore in futuro e ad adoperarsi per quanto possibile, insieme alla capogruppo Ovattoni, nella ricomposizione delle fratture esistenti all'interno del gruppo". I "due pesi due misure" dunque, sembrerebbero tesi a dare a Betti e Lafranceschina il ruolo di mitigatori delle forti tensioni presenti dentro il gruppo del Carroccio sin dall'inizio della legislatura o forse puntano a indebolire il gruppo dei "dissidenti".

Provvedimenti, seppur leggeri, anche per Marco Curcio che aveva una posizione aperta dallo scorso giugno. Belotti lo invita a "scusarsi per gli atteggiamenti che hanno offeso la sensibilità degli altri componenti del gruppo, evitando accuratamente di offendere nuovamente la sensibilità dei colleghi"; inoltre dovrà garantire "ai colleghi una maggiore disponibilità alla collaborazione moderando i toni e gli atteggiamenti all'interno del gruppo consiliare".

La capogruppo Patrizia Ovattoni è chiamata a verificare che tali inviti siano rispettati. Specifichiamo che tutti i consiglieri "puniti" non sono soci militanti bensì soci sostenitori e come tali non possono essere espulsi o sospesi per 10 mesi, ma al massimo subire la cancellazione dai libri sociali. Sottigliezze che aggiungono ben poco alla portata dei provvedimenti. Secondo Belotti l'obiettivo è riportare la pace e l'unità dentro il gruppo, ma in realtà è come se avesse gettato benzina sulla fiamma. E le conseguenze politiche non tarderanno ad arrivare.

Getta acqua sul fuoco uno dei più colpiti, Leonardo Soldi: "Abbiamo ricevuto la lettera ieri sera e da contatti informali con Belotti stesso, abbiamo concordato un incontro per i prossimi giorni, tutti insieme, per capire meglio il significato e le condizioni di queste richieste". Stessa linea per Stanasel, tra l'altro il più votato, che rimanda ai prossimi giorni eventuali uscite pubbliche sull'argomento.

(e.b.)