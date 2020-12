05.12.2020 h 10:55 commenti

Bucato il rosso, scontro tra un'auto e un furgone : grave un cinquantasettenne

L'incidente si è verificato intorno alle 7.30 tra via Valentini e via Baldanzi. Polizia municipale al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica

Scontro tra un furgone e un'auto all'incrocio tra via Valentini e via Baldanzi. Un uomo di 57 anni è stato soccorso in codice rosso dall'ambulanza inviata sul posto dal 118. E' successo poco dopo le 7.30 di oggi, sabato 5 dicembre. Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale intervenuta per i rilievi di legge, uno dei due veicoli, entrambi condotti da uomini, non avrebbe rispettato il semaforo rosso. Il cinquantasettenne era al volante dell'auto. Ulteriori accertamenti sono in corso per definire la dinamica dell'incidente.









