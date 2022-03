05.03.2022 h 17:35 commenti

"Buca" uno stop, travolge una 16enne e scappa: il pirata della strada rintracciato dalla Municipale

L'incidente è avvenuto alle Fontanelle. L'automobilista è scappato e aveva nascosto l'auto nel proprio garage ma gli agenti sono risaliti a lui con un'indagine lampo

Non ha rispettato la precedenza e ha travolto una ragazzina in scooter facendola cadere a terra. Poi è scappato. Ma il pirata della strada, un italiano di 43 anni, è stato identificato nel giro di poco dagli agenti dei Sinistri della polizia municipale. Per lui sono scattati la denuncia per omissione di soccorso nonché il ritiro immediato della patente di guida per la sospensione per un periodo fino a tre anni. Sarà inoltre sanzionato per aver provocato l’incidente stradale non rispettando la segnaletica di “stop”.

L'incidente è avvenuto all’incrocio tra via Soffici e via Verga a Le Fontanelle giovedì scorso 3 marzo. Nonostante l’evidente necessità di soccorrere la giovane, il conducente dell’auto si è immediatamente dileguato facendo perdere le proprie tracce. Immediato l’intervento degli agenti del Reparto Sinistri Stradali della Municipale che hanno rinvenuto la ragazza ferita, una pratese di 16 anni residente lì vicino, che ancora era a terra e che stava ricevendo i primi soccorsi sanitari da parte degli operatori di un’ambulanza appena sopraggiunta.

Per terra gli agenti hanno rinvenuto diverse parti della carrozzeria di un'auto di colore nero, e sono riusciti attraverso riscontri incrociati a rintracciare l'uomo, raggiunto telefonicamente e invitato a presentarsi al Comando per rendere conto della sua posizione. Dal momento che l'uomo rifiutava di collaborare, forse per lo stato confusionale in cui versava, gli operatori lo hanno raggiunto presso la sua abitazione dove, dopo un'iniziale reticenza, ha esibito il proprio veicolo, già all’interno di garage privato, che presentava parti di carrozzeria asportate e sinistrate, perfettamente compatibili con i pezzi rinvenuti a terra sul teatro dell’incidente.

L’uomo, messo di fronte all’evidenza, ha ammesso di esser rimasto coinvolto nell’incidente senza saper fornire giustificazioni per il fatto di essersi poi allontanato senza prestare soccorso e fornire i propri dati alla controparte ferita.