"Buca" lo stop e provoca incidente: è lo stesso incrocio di Mezzana dove morì una giovane parrucchiera

L'incidente nel pomeriggio in via Picasso all'intersezione con via Viottolo di Mezzana: due i feriti, soccorsi in codice giallo dal 118 e portati in ospedale. La polizia municipale ha effettuato i rilievi

Ancora un incidente all'incrocio tra via Picasso e via Viottolo di Mezzana, nello stesso punto dove quasi un anno fa, il 30 aprile 2017, una giovane parrucchiera, Lisa Baldini, morì in seguito ad una carambola tra due auto ( LEGGI ). Anche stavolta l'incidente, avvenuto intorno alle 15.30 di oggi 2 aprile, è stato innescato da un mancato rispetto dello stop e la polizia municipale sta raccogliendo gli elementi per accertare con esattezza la dinamica. Due i feriti, soccorsi in codice giallo dal 118 e portati al Santo Stefano. Si tratta di un uomo di 43 anni e di una donna di 58 che si trovavano a bordo di una Opel Astra, entrata in collisione con una Suzuki. Recentemente il Comune ha eseguito un intervento per la messa in sicurezza dell'incrocio. Evidentemente, però, davanti ad un mancato rispetto dello stop, ogni miglioria risulta inutile.

