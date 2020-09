01.09.2020 h 14:48 commenti

Buca lo stop e ferisce il responsabile della protezione civile

L'incidente è successo questa mattina all'incrocio fra via Liberazione e via Pacchiani, Brachi è stato trasportato in codice verde al Santo Stefano. Sul posto una pattuglia della Municipale per i rilievi

Un mancato rispetto dello stop ha provocato un incidente con un ferito, questa mattina 1 settembre all’incrocio fra via della Liberazione e via Pacchiani. Secondo una prima ricostruzione, la vettura che proveniva da via Pacchiani non si è fermata allo stop e ha centrato in pieno la macchina che proveniva da via della Liberazione alla cui guida c’era Sergio Brachi responsabile della protezione civile di Prato, che è stato trasportato al Santo Stefano in codice verde. Sul posto la Municipale per i rilievi del caso.



