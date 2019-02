02.02.2019 h 16:03 commenti

Brunello Cucinelli dal palco dello Stefanino incita i pratesi: "Siate custodi delle vostre fabbriche"

Nel premiare tre aziende del distretto che hanno saputo coniugare etica e profitto, l'imprenditore-filosofo re del cachemire invita a "impegnarsi per essere ogni giorno migliori senza farsi influenzare da messaggi negativi e a trovare il coraggio di guardare il mondo con occhi diversi"

"Pratesi tornate a custodire le vostre fabbriche e le vostre case. Insegniamo ai nostri figli il coraggio di essere custodi pro tempore dell'eternità". E' un messaggio di speranza quello lanciato dal palco della nona edizione del premio Santo Stefano dal re mondiale del cachemire Brunello Cucinelli a tutto il distretto tessile e alle istituzioni locali. Portabandiera del capitalismo umano, prima di premiare le tre aziende vincitrici (Cofil di Montemurlo, Valbisenzio Tessitura a Navetta e Ritorcitura Vignolini di Vaiano), Cucinelli ha spronato la città a non cedere alla paura del futuro e dei cambiamenti, a ridare dignità a lavoro, ad ascoltare e rispettare gli altri e sopratutto a essere persone perbene che vivono in armonia con il creato: "E' dovere di ognuno di noi di essere leggermente migliore. Togliamo la parola paura e sostituiamola con speranza. Fino a oggi abbiamo guidato l'umanità solo con la scienza e i budget. Ai nostri figli abbiamo detto: "o studi o vai a lavorare" imputando così al lavoro la colpa di non aver studiato. Si respira intolleranza e rabbia verso non si sa bene nemmeno chi. Dobbiamo invece trovare il coraggio di guardare il mondo in modo diverso, di non farsi influenzare da messaggi negativi e di impegnarci ogni giorno ad essere migliori. Che non vuol dire lavorare 14 ore al giorno. Anzi, meglio poco e ben concentrati. Troviamo il tempo ogni giorno per parlare con noi stessi e per alzare gli occhi al cielo. Lo spirito deve mangiare ogni giorno ".



Nessuna nozione economica o finanziaria. Cucinelli, confermando la sua grande passione per la filosofia, ha indicato la strada citando Aristotele, Plutarco, Socrate, Eraclito, San Benedetto e San Francesco. Ha dimostrato di conoscere perfettamente il distretto di Prato con cui collabora gomito a gomito per le proprie collezioni. Il gancio per portarlo alla cerimonia dello "Stefanino"è stata proprio una delle aziende vincitrici, la Valbisenzio Tessitura a Navetta che da molti anni lavora per Cucinelli: "Trent'anni fa eravate i migliori del mondo, - ha detto Cucinelli - gli unici a garantire consegne a 15/20 giorni che avete inventato voi. Poi è arrivato internet che ha cambiato il mondo. Non è colpa vostra e non è colpa di nessuno. Voltaire diceva che del tuo tempo non accetti i cambiamenti forse ne prenderai la parte peggiore. Ciascuno di noi deve tornare a credere nelle leggi e nello Stato e come dice San Benedetto essere rigoroso e dolce, esigente e amabile. Proviamo a essere più garbati". La conoscenza del territorio va oltre la parte produttiva. Da appassionato di storia fiorentina, in un colloquio con il sindaco di Poggio e presidente della Provincia, Francesco Puggelli, Cucinelli ha dichiarato di avere nella sua biblioteca un libro sulla Villa medicea di Poggio a Caiano, definita una delle più belle di Casa Medici. Un assist che il sindaco non ha mancato per invitarlo a una visita di persona.

Torniamo alle dinamiche economiche. La citazione dotta viene utilizzata anche per approcciarsi alla questione cinese: "In un famoso discorso, Pericle ripete più volte raccomandando molte cose "Noi ad Atene facciamo così, noi ad Atene facciamo così. - spiega Cucinelli - all'ultimo aggiunge "La nostra città è aperta al mondo e noi non cacciamo mai nessuno". Ecco io credo in un grande universalismo del mondo in cui dobbiamo avere grande rispetto per le culture di ogni essere umano".

E.B.