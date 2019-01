30.01.2019 h 15:42 commenti

Brunello Cucinelli a Prato per gli "Stefanini". Bini (Fondazione) si rammarica: "Anche stavolta nessuna candidatura di imprese straniere"

Sabato mattina alla Camera di Commercio il re del cachemire premierà Cofil, Valbisenzio Tessitura a Navetta e Ritorcitura Vignolini.

Sabato prossimo, 2 febbraio, alla Camera di Commercio, tre aziende virtuose del territorio riceveranno il premio Santo Stefano dal re del cachemire Brunello Cucinelli che ha fatto dell'etica del lavoro e dell'impegno per il territorio una bandiera. Nonostante l'invito il ministro del Lavoro Luigi Di Maio non potrà essere presente per impegni già assunti.

Come annunciato il giorno di Santo Stefano dal vescovo Franco Agostinelli, la nona edizione del riconoscimento per l'economia buona ribattezzato Stefanino d'oro in onore del patrono della città, va a tre aziende tessili: Cofil di Montemurlo, Valbisenzio Tessitura a Navetta e Ritorcitura Vignolini di Vaiano.

Grandi assenti, nonostante la realtà produttiva locale ne sia ricchissima, le imprese straniere. In 9 anni sono stati selezionati sempre e solo nomi italiani nonostante recentemente il comitato promotore abbia tentato di allargare la partecipazione introducendo la possibilità di autocandidatura. Ad oggi di imprenditori stranieri, e in particolari cinesi, neanche l'ombra. Un'assenza sottolineata con rammarico dal presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Prato, Franco Bini, stamani, 30 gennaio, durante la presentazione della cerimonia. "Bisognerebbe che anche i dipendenti italiani che lavorano per queste imprese le segnalassero se le ritengono meritevoli. - afferma Bini - Probabilmente gli imprenditori non sono molto interessati. Penso che ci voglia tempo. Potrebbe diventare un'opportunità per la città e far scattare l'effetto emulazione. La porta è aperta, non bisogna bollare come negativo tutto il mondo dell'imprenditoria cinese. Ci sono delle realtà eccellenti che si stanno legittimando con marchi propri e credo che presto possano avere anche l'aspirazione ad essere accanto alle aziende pratesi che si stanno distinguendo per impegno ed etica. A volte quando corrono 10 passi tra due realtà, bisogna farne 9 per trovarsi a metà strada". Magari sarà la decima edizione a segnare la svolta in questo senso.

E.B.