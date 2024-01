19.01.2024 h 14:51 commenti

“Bruna, per carità”, alla Sala Banti la comicità di Alessandro Riccio e Alberto Becucci

Lo spettacolo, nel cartellone della stagione teatrale di Montemurlo, è in programma domenica sera alle 21.30 e fa parte della trilogia dedicata al personaggio dell'incorreggibile signora di San Frediano

In Sala Banti a Montemurlo va avanti la stagione teatrale, promossa dal Comune con Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Domenica 21 gennaio alle 21.15, Alessandro Riccio e Alberto Becucci sono i protagonisti di “Bruna, per carità”, terzo episodio della trilogia "Bruna". Tutto è pronto per la grande serata di beneficenza organizzata dalla efficientissima consorte di Franchino. Ma proprio lei, madrina e presentatrice dell'evento, si ritrova bloccata a letto con la febbre. La soluzione è solo una: Bruna, salendo sul palco e intrattenendo il pubblico, potrà salvare la serata. Bruna accetta e Franchino le fa promettere di restare nei limiti di una serata elegante e misurata, sapendo perfettamente che l'incorreggibile signora di San Frediano non seguirà mai le regole. Torna Bruna, nel terzo episodio della trilogia, per continuare a far vivere questo straordinario personaggio in un nuovo, toccante, divertentissimo spettacolo.

Il biglietto costa 12 euro, 10 euro ridotto; il biglietto ridotto a 8 euro è riservato agli studenti delle Università possessori della carta Studente della Toscana e Biglietto futuro under 35 in collaborazione con Unicoop Firenze. Per prenotare un biglietto si può chiamare il numero 350 0989104 (anche messaggi whatsapp) nelle fasce orarie 13 - 15 e 19 -20 dal lunedì al venerdì o scrivere una mail: salabantiprosa@gmail.com.