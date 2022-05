03.05.2022 h 14:39 commenti

Bruciata la bandiera Cgil alla sede Spi di Montemurlo, dura reazione del sindacato: "Gesto spregevole"

La scoperta è stata fatta ieri mattina. Immediata la denuncia ai carabinieri. Il segretario Pancini: "Coincidenza con la festa del Primo maggio, atto di intolleranza verso il sindacato"

Bruciata la bandiera della Cgil posta all'ingresso della sede Spi a Montemurlo. L'atto di vandalismo è stato scoperto ieri, lunedì 2 maggio, alla riapertura dopo il fine settimana coinciso con la Festa dei lavoratori. Ferma la condanna: "Un gesto assolutamente inqualificabile", le parole del segretario generale dello Spi Cgil, Luciano Lacaria; "Gesto inaudito e spregevole", il commento del segretario generale della Camera del Lavoro, Lorenzo Pancini.

Il danneggiamento è stato subito denunciato ai carabinieri di Montemurlo.

"Non sappiamo – aggiungono Lacaria e Pancini – quale sia la natura di questa azione riprovevole contro una delle nostre sedi. Rimane il fatto della coincidenza con la Festa dei lavoratori a segnalare, quanto meno, una manifestazione d’intolleranza nei confronti del sindacato, e della Cgil in particolare, non da ora oggetto di vandalismi e attacchi alle proprie sedi, anche di estrema gravità".



Edizioni locali collegate: Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus