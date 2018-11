25.11.2018 h 19:42 commenti

Brucia una casa in via Pomeria: ustionato un anziano

L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio e sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco. L'incendio è partito dal salotto al pianoterra di un terratetto.

Un violento rogo si è sviluppato, nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 25 novembre, al pianoterra di un terratetto di via Pomeria 85, subito dopo l'incrocio con via Arcangeli. Le fiamme e un denso fumo erano visibili anche dalla strada e subito è scattato l'allarme. Sul posto, erano le 19.15, sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco. Un uomo di 75 anni che vive da solo in quell'appartamento e'rimasto ustionato in più parti del corpo e presenta anche segni di intossicazione. E'stato portato in codice rosso all'ospedale Santo Stefano da un'ambulanza della Crice d'Oro di Prato.