24.02.2019 h 20:01

Brucia un bosco a Migliana

Nel tardo pomeriggio è scoppianto un incendio in località Masseto, le fiamme hanno divorato 300 metri quadrati di terreno. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco volontari di Vaiano, una del comando di Prato e tre della Vab

Bruciano 300 metri quadrati di bosco a Masseto di Migliana, oggi 24 febbraio intorno alle 18,30 si è sviluppato un incendio le cui cause non sono ancora state accertate. Sul posto sono intervenute una squadra dei vigili del fuoco volontari di Vaiano, una del comando provinciale di Prato con un' autobotte, e tre della Vab.L'area è stata bonificata e messa in sicurezza, il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha circoscritto rapidamente le fiamme limitando così i danni.