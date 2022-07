05.07.2022 h 16:30 commenti

Brucia la zona sud di Comeana, le fiamme partite da un terreno agricolo

L'incendio vicino all'ex Nobel si sta avvicinando al bosco. Sul posto anche i volontari della Vab e del Csn mentre gli agricoltori con i trattori hanno creato strade frangifuoco per circoscrivere le fiamme.Verso le 18 le fiamme sono state spente e sono iniziate le operazioni di bonifica

Un incendio è scoppiato questo pomeriggio, 5 luglio poco dopo le 14,30, nella zona sud di Comeana all'altezza dell'ex Nobel.

Le fiamme sono partite da un campano di grano e progressivamente, spinte dal vento, sono arrivate al limite del bosco. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno autorizzato anche la presenza dell'elicottero per contenere l'incendio, e i volontari della Vab e quelli del Csn, proprio le telecamere del Centro di scienze Naturali hanno avvistato l'inizio dell'incendio. Provvidenziale l'intervento di alcuni agricoltori che, con i trattori, hanno creato strade frangifuoco. Sul posto è arrivato anche il sindaco Edoardo Prestanti. “Per ora la situazione sembra sotto controllo – ha spiegato – anche se ci preoccupa il vento che sta spingendo il fuoco verso il bosco. La terra è molto secca e anche questo non aiuta. Da questa parte di via della Stazione, per fortuna, non ci sono abitazioni. Purtroppo è il secondo incendio che si verifica nello stessa zona”. Intorno alle 18 l'incendio è stato spento e sono iniziate le operazioni di bonifica, 4,6 gli ettari bruciati nel comune di Carmignano. Questa sera sono stati annullati per motivi di sicurezza i fuochi d'artificio previsti a conclusione della Fiera di Comeana, confermati invece gli altri eventi in cartellone .

Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus