18.03.2022

Brucia annesso agricolo e la vegetazione in un terreno lungo la Tangenziale

E' successo nel tardo pomeriggio di oggi all'altezza del cimitero di Chiesanuova. L'allarme dato dagli automobilisti che hanno visto levarsi alte fiamme

Un violento incendio si è sviluppato, nel tardo pomeriggio di oggi 18 marzo, lungo la Tangenziale, all'altezza del cimitero di Chiesanuova. Il rogo ha interessato una baracca, utilizzata come annesso agricolo, e si è propagato alla vegetazione circostante all'interno di un terreno privato. L'allarme è scattato poco dopo le 19.30 quando gli automobilisti hanno visto le alte fiamme levarsi dai campi che costeggiano la strada. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, insieme alla polizia e all'ambulanza della Pubblica Assistenza di Santa Lucia inviata dal 118. Per fortuna non c'è stato bisogno dei soccorsi sanitari e il rogo non ha coinvolto nessuna persona. Qualche ripercussione sul traffico, con le code che si sono formate in Tangenziale visto che una corsi di marcia era occupata dai mezzi di soccorso.