29.06.2021 h 12:11 commenti

Brignano e De Sica nel cartellone del festival "Settembre Prato è spettacolo"

Si arricchisce l'offerta della rassegna pratese. Il comico romano sarà in piazza Duomo il 27 agosto con il suo "Un'ora sola vi vorrei", mentre l'attore porterà "Una serata tra amici" nell'inedita location di Villa Guicciardini l'11 settembre



Anche Enrico Brignano e Christian De Sica entrano nel cartellone della prossima edizione del festival "Settembre Prato è spettacolo". I due artisti vanno ad aggiungersi alla data già annunciata di Panariello per costituire un tris di spettacoli che affiancheranno i concerti di Max Gazzè, Samuele Bersani, Pfm, Willie Peyote, Colapesce Dimartino, Antonello Venditti e Rkomi.

Venerdì 27 agosto, alle 21 sarà quindi Enrico Brignano a salire sul palco di piazza Duomo con il suo "Un'ora sola vi vorrei", uno spettacolo che sfida e rincorre il tempo. A spasso nel suo passato, tra ricordi e nuove proposte che rappresentano un ponte gettato sul futuro, Enrico Brignano passeggia sulla linea tratteggiata del nostro presente, saltella tra i minuti, prova a racchiudere il fiume di parole che ha in serbo per il suo pubblico e a concentrarle il più possibile, in un'ora e mezza di spettacolo. Biglietti su Ticketone.it (da € 35,00+dp a 55€ + dp).

Venerdì 11 settembre, sempre alle 21 ma nella nuova location di Villa Guicciardini a Usella, toccherà invece a Christian De Sica con lo spettacolo "Una serata tra amici".

Per la prima volta, quindi, il programma del "Settembre Prato è Spettacolo" supera i confini di piazza del Duomo di Prato ed arriva alla Villa Guicciardini, splendido tesoro originario del XII secolo.

L'attuale proprietario della storica villa, l'imprenditore Emanuele Lo Conte, ha deciso di investire nel festival pratese ed il meraviglioso parco della villa accoglierà Christian De Sica. Per un numero limitato di spettatori ci sarà la possibilità di partecipare ad un esclusivo aperitivo light dinner che include l'ingresso allo spettacolo. L'evento sarà organizzato all'interno della Serra per i Ricevimenti, una grande struttura in ferro e vetro unica nel suo genere su tutto il territorio toscano. Sarà possibile prenotare l’evento riservato contattando il numero 366 8747660.

Gli spettatori che invece vorranno assistere solo allo spettacolo di Christian De Sica trovano i biglietti disponibili (40 € e 45 € + prevendita) nel circuito Ticketone.it dalle ore 12 di mercoledì 30 giugno.