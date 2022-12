13.12.2022 h 17:03 commenti

Brezzo lascia la segreteria della Filctem: l'ultima fatica un accordo "speciale" con la Texprint

L'intesa prevede il riposo retribuito in modo da venire incontro alle diverse culture e religioni dei dipendenti e la creazione di una banca ore da utilizzare nei periodi di calo che permette a chi lo vuole di tornare in patria per due o tre mesi l'anno

Massimiliano Brezzo termina il suo lungo mandato da segretario della Filctem Prato- Pistoia. Diciassette anni nel settore tessile che sono iniziati con l'istituzionalizzazione, per il distretto, della cassa integrazione in deroga (2006), e terminano con gli accordi sindacali stretti con alcune tintorie e stamperie a conduzione cinese, tra cui la Texprint, al centro di un dura vertenza lo scorso anno con i Si Cobas.. Tra gli operai che usufruiscono di questo modello, anche uno che in pasato aveva denunciato il proprio datore di lavoro per sfruttamento della manodopera.

L' accordo prevede un orario di lavoro organizzato sui flussi di produzione, personalizzato per ciascuna etnia. E così nell'azienda di via Sabadell, ma non è la sola, per i lavoratori mussulmani è previsto il riconoscimento del giorno festivo per la fine del Ramadan o per la festa del Sacrificio e per gli orientali quello del capodanno cinese, regolato anche il riposo retribuito in modo da venire incontro alle diverse culture e religioni. I cinesi si fermano più volte per mangiare, i mussulmani si fermano più volte per pregare. Ma non solo: "Analizzando i flussi di lavoro in base ai picchi e ai cali produttivi, nei limiti delle leggi e dei contratti, in caso di prestazione straordinaria, è previsto l’accantonamento delle ore in una banca ore - spiega Brezzo - che viene utilizzata durante i periodi di calo. Questo permette, ai lavoratori che lo vogliono, di poter tornare in patria anche per due o tre mesi l’anno, continuando a riscuote lo stipendio".

Alla base del modello sindacale, estendibile a tutto le aziende della stessa tipologia, anche l'idea di trasformare le imprese non virtuose in sane che possano riassumere, quei lavoratori che hanno denunciato il loro sfruttamento in altre aziende. "Ad oggi - continua Brezzo - siamo stati in grado di ricollocare a tempo pieno e indeterminato tutti i lavoratori che hanno, denunciato la loro condizione e portato a processo le aziende che li sfruttavano". .

La battaglia per la legalità del distretto è passata anche dal patto del lavoro sicuro, dopo il rogo di via Toscana, ma anche da quella per il riconoscimento della responsabilità in solido tra committente e terzista, in modo che i contributi e gli stipendi non pagati dallo sfruttatore siano richiesti a chi ha dato la commessa. "Su questo punto - spiega Brezzo –nonostante l’impegno preso da Tridico di emanare una circolare specifica, non siamo ancora riusciti a portare a casa il risultato. Ed è proprio la mancata , applicazione di questa legge che ci rende attrattivi per le produzioni illegali e impedisce gli investimenti nel distretto da parte delle grandi griffe e non solo".

Il 15 novembre è previsto il congresso della Filctem il possibile successore di Brezzo è Juri Meneghetti.

alessandra agrati