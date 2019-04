03.04.2019 h 09:00 commenti

Brexit e conseguenze per le nostre aziende: il punto in un seminario organizzato da Confindustria a Prato

Domani mattina nella sede di via Valentini incontro con il giurista Giuseppe De Marinis. Le esportazioni nel Regno Unito del gruppo della moda valgono 207,2 milioni di euro

La Brexit rimane ancora avvolta nell'indeterminatezza ma intanto le nostre aziende si stanno giàinterrogando su quali potranno essere le conseguenze sull'export e sulle attività del distretto. Per questo è sttao organizzato un seminario che Confindustria Toscana Nord terrà domani giovedì 4 aprile alle 10 a Prato, con collegamento in streaming anche con le sedi di Lucca e Pistoia. Interverrà Giuseppe De Marinis, giurista internazionalista e docente universitario.

Respinto l’accordo di recesso, l'Unione europea ora attende che il Governo britannico, entro il 12 aprile prossimo, comunichi il percorso che intende seguire, in vista del suo esame. Se il Parlamento si dimostrasse ancora non in grado di esprimere una maggioranza a favore di una soluzione per uscire dallo stallo attuale, oppure il Governo decidesse di non fare propria la decisione del Parlamento, rimarrebbe lo spettro di una “hard Brexit”, fatta salva la richiesta all'Unione europea di una ulteriore proroga. Il Regno Unito diverrebbe una nazione del tutto esterna all'Unione Europea e non legata a questa da regolamentazioni particolari come quelle di altri paesi europei non comunitari.

Non è ancora detto che accada questo, ma di certo le imprese che intrattengono relazioni commerciali col Regno Unito si pongono il problema di attrezzarsi tempestivamente per reimpostare i rapporti col paese in caso di "no deal". L'area Lucca-Pistoia-Prato ha nel Regno Unito un partner commerciale significativo: nel 2018 l'export delle tre province (manifatturiero, vivaismo e servizi) verso il paese è stato di 505,4 milioni di euro (il 6,1% delle esportazioni totali dell’area), con un saldo commerciale di +411,8 milioni e una variazione rispetto al 2017 del +3,7%.

Il gruppo della moda vale 207,2 milioni di euro, il 41% del totale dell’area; nei settori della moda il tessile pesa per il 14,2% (71,6 milioni, -3,7% rispetto al 2017), l’abbigliamento il 19,5% (98,4 milioni, -0,6% rispetto al 2017) mentre il cuoio e calzature pesa per il 7,4% (37,3 milioni, -12,3% sul 2017).

"E' una situazione difficile in primo luogo per le imprese ma anche per chi, come la nostra associazione, fornisce informativa e consulenza su queste materie - spiega Francesco Marini, membro del Consiglio di presidenza di Confindustria Toscana Nord con delega all'internazionalizzazione e la crescita -. Nessuno sa cosa accadrà nei prossimi giorni, ma la prospettiva di una 'hard Brexit' è almeno in teoria quella più probabile e le imprese debbono necessariamente prepararsi con debito anticipo a quella eventualità. Siamo contrari a tutto ciò che ostacola il commercio libero e basato su regole rispettate da ambo le parti; il 'no deal' rappresenterebbe un brusco ritorno al passato nelle relazioni fra paesi europei moderni e amici. Confidiamo nell'eventualità, a oggi improbabile ma vogliamo credere non impossibile, che si trovi una soluzione meno drastica".