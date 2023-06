Sono stati rintracciati, e questa mattina si sono presentati al Comando della polizia Municipale, il ragazzo che mercoledì ha percorso la declassata sdraiato sul tetto di una Clio ( leggi ) e l'altro amico che si trovavano a bordo della macchina insieme al conducente.Entrambi ventenni, sono stati sanzionati con 120 euro ciascuno, la Municipale ha richiesto alla Motorizzazione civile la revisione della patente per comportamento pericoloso. I due hanno confermato che non si è trattato di una challenge, ma del festeggiamento per il conseguimento della maturità."Episodi come questo dimostrano che i fenomeni sociali di oggi, sotto la spinta delle scoperte informatiche e delle nuove metodologie di comunicazione, corrono molto più velocemente della nostra società - commenta il comandante della Polizia Municipale Marco Maccioni -. In particolare, chi è tenuto a far rispettare le norme si trova privo di strumenti efficaci per contrastare queste nuove criticità come le challenge sui social: se non ne consegue un fatto grave, come per fortuna è accaduto in questo caso, gli strumenti operativi offerti dalla attuale normativa si rilevano inefficaci: nel caso di specie tutto si è risolto con sanzioni pecuniarie amministrative contenute nel codice della strada".