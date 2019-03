04.03.2019 h 19:01 commenti

Bracconiere scoperto mentre posiziona lacci in acciaio per la cattura di animali

La polizia provinciale ha colto sul fatto l'uomo mentre si trovava in un terreno a Carmignano

Intervento antibracconaggio della polizia provinciale di Prato che ha scoperto l'utilizzo di mezzi di caccia vietati (lacci) ed in periodo di divieto generale. L'intervento è avvenuto nei giorni scorsi a Carmignano, all'interno di un appezzamento di terreno coltivato ad olivi, dove gli agenti hanno sorpreso, in flagranza di reato, una persona che stava posizionando un laccio in cordino di acciaio per la cattura di fauna selvatica.

Il laccio era collocato nei pressi di un passaggio creato dagli animali nella recinzione circostante ad un terreno coltivato a olivi, posizionato verticalmente con nodo tipo “cappio”, in modo che al passaggio l’animale rimanesse impigliato per il collo, fino anche a morire. A poca distanza è stato trovato un ulteriore laccio in cordino di acciaio di grosse dimensioni (anch'esso usato per catturare ungulati come cinghiali e caprioli).

La persona, risultata essere un cacciatore provvisto di licenza di caccia, è stata quindi denunciata per esercizio di caccia mediante l'utilizzo di mezzi vietati ed in periodo di divieto generale, mentre i lacci rinvenuti sono stati posti sotto sequestro penale.



