30.03.2018 h 11:19 commenti

Bpvi, strada lunga ma speranze per gli investitori mentre il sindaco rassicura sul futuro della Galleria degli Alberti

Dibattito pubblico per fare il punto sulla BpVi organizzato dall'associazione Liberti sognatori. Gli avvocati che stanno seguendo le cause penali e civili promosse dagli azionisti rimasti a mani vuote e il sindaco hanno spiegato lo scenario attuale. Duro Biffoni: "La banca ci ha preso in giro"

La strada che i soci della Popolare di Vicenza hanno intrapreso per recuperare i soldi andati in fumo con l'azzeramento delle azioni sarà lunga e piena di ostacoli ma le speranze per una soluzione ci sono. Lo hanno detto gli avvocati pratesi che stanno seguendo le azioni civili e penali promosse dagli azionisti in seguito al crac dell'istituto di credito vicentino passato sotto l'insegna Intesa Sanpaolo. Ieri, giovedì 29 marzo, in un affollato dibattito pubblico nella sala ovale della Provincia, organizzato dall'associazione Liberi sognatori per fare il punto sulla BpVi, gli avvocati Luca D'Alessandro Pilacci e Francesco Querci, insieme alla dottoressa Floriana Cepele dello studio legale Meucci, hanno spiegato cosa è stato già fatto e cosa si farà e si potrà ancora fare per i risarcimenti. A portare novità è stato anche il sindaco Matteo Biffoni che ha annunciato l'interessamento di banca Intesa a fare in modo che i quadri della collezione di Galleria degli Alberti tornino a Prato, “nella loro collocazione naturale”.

Nel corso della serata è stata ripercorsa la lunga, complessa e delicata vicenda BpVi, la banca di Gianni Zonin che nel 2011 incorporò CariPrato. Quasi 5.500 gli azionisti, per la metà persone fisiche e ditte individuali, rimasti a mani vuote. Il tramonto della banca ha bruciato sul territorio qualcosa come 130 milioni di euro che salgono a 200 se si abbraccia tutta l'area metropolitana: una voragine di dimensioni enormi che ha aggravato una crisi già pesantissima. “Nel 2013 ero parlamentare quando dissi a Zonin che trasferire i quadri a Vicenza come fossero un bottino di guerra era un atto degno dei nazisti nella seconda guerra mondiale – le parole di Biffoni – e sono tornato alla carica un anno dopo in veste di sindaco. Negli anni, prima del caos, tante volte ho incontrato i vertici della BpVi che hanno anche attivato percorsi a beneficio del territorio che sembravano introduttivi di una lunga e proficua relazione. Durante i colloqui raccontavano di un'azienda solida, di una banca in crescita, di investimenti: ci hanno preso in giro. E nessuno, né prima della fine né nella fase nuova, ha dato risposte ad una mia richiesta precisa: restituire i soldi ai risparmiatori che si sono fidati, che hanno creduto nella banca mettendoci quello che avevano. Famiglie e aziende che oggi non hanno più nulla a parte tanti problemi legati a questa vicenda”.

Gli avvocati, pur nella complessità della questione giudiziaria che rimbalza da un palazzo di giustizia a un altro e che prende pieghe diverse a seconda delle interpretazione e delle decisioni dei vari giudici, hanno illustrato il ventaglio delle possibilità partendo da un fatto: Intesa Sanpaolo ha rilevato solo la parte buona della BpVi, il resto è nella mani della liquidazione coatta amministrativa. “Chi acquista un ramo d'azienda come è avvenuto in questo caso – ha spiegato l'avvocato D'Alessandro Pilacci – prende il buono e il poco buono, troppo comodo fare la cernita come si faceva con gli stracci”. Ma questo è successo perché questo, dopo l'intervento delle istituzioni, Intesa ha potuto fare.

“Le strada sono tante – ha detto l'avvocato Querci – ma la situazione è complessa. Penso a quelle aziende che non solo hanno acquistato le azioni ma erano in fase di ristrutturazione del debito quando c'è stato il tracollo definitivo. Sono aziende che in questo momento non hanno un interlocutore con cui parlare, che non ricevono risposta dai liquidatori, che però risultano 'cattivi pagatori' e si ritrovano con problemi seri da affrontare. Al sindaco chiedo se può sollecitare un'accelerazione del passaggio di questa partita”.

Il sindaco intanto ha già incontrato banca Intesa: “Ora giochiamo un altro campionato, si parla di una delle banche più importanti in assoluto, la banca del territorio come la intendiamo noi non c'è più, non ce l'abbiamo più. Ho chiesto interventi per il territorio, per le nostre aziende. Ho anche introdotto il capitolo dei quadri. Intesa è proprietaria di Palazzo degli Alberti mentre la collezione dei quadri, su cui c'è in vincolo della Soprintendenza, è della BpVi e dunque è sotto la liquidazione coatta amministrativa. Quei quadri, e lo dice la sovrintendenza non il sindaco, hanno una loro destinazione naturale che è Prato, e qui dovranno tornare. Intesa ha mostrato una buona disponibilità per realizzare il ritorno delle opere da ricollocare dove sono sempre state”.

Non sono mancati gli interventi del pubblico composto in larghissima parte da azionisti che non si arrendono. Ha preso la parola anche un ex dipendente e sindacalista della BpVi, Pietro Borella. “Per anni ho denunciato una situazione che già lasciava intravedere un futuro difficile – ha detto – nessuno ha ascoltato me e gli altri che come me cercavano di spiegare che forse bisognava cominciare a preoccuparsi. I dipendenti hanno fatto quello che la banca diceva di fare. BpVi mi ha sempre negato l'acquisto delle azioni e me ne sono ritrovate cento al compimento dei 35 anni di lavoro. Nel 2014, quando già tutto andava a rotoli, mi sono ritrovato sul conto il controvalore di quelle cento azioni che la BpVi ha gestito senza dirmi niente pagandomele al loro prezzo originario, 62 euro e 50 centesimi. Perché lo ha fatto? Per evitare che potessi parlare durante le assemblee dei soci. Avrei avuto la parola per tre minuti, questo diceva il regolamento, ma alle assemblee partecipa e parla solo chi è socio”.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus