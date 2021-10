21.10.2021 h 13:04 commenti

Bozza decreto fiscale: cassa Covid prolungata e più facile sospendere le aziende che impiegano operai a nero

Accolte in parte le richieste del distretto pratese. La quarantena verrà considerata malattia

La cassa Covid è stata prolungata per altre 13 settimane, in pratica si arriva a fine dicembre, la quarantena da Covid è equisi ababsaa la soglia per la sospensione dell'attività in caso di presenza di lavoratori senza contratto. Queste le maggiori novità che interessano il distretto previste dalla bozza del Decreto legge "Sulle misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze". Resta invece al 31 ottobre, quindi niente slittamento, il blocco dei licenziamenti per le imprese del settore tessile. "Parliamo ancora di una bozza - ha spiegato Lorenzo Pancini segretario generale Cgil Prato - ma siamo soddisfatti per quanto riguarda quarantene e cassa covid, solo in parte per quanto riguarda il tema del lavoro in nero, avevamo chiesto, anche quando la commissione parlamentare è venuta a Prato, di specificare meglio le condizioni per la regolarizzazione dei contratti che devono essere a full time e a tempo indeterminato. Non puntualizzandolo si può intendere anche un part time e a tempo determinato. Altra richiesta per ora non accolta la cancellazione della pena alternativa al carcere nel caso il datore di lavoro non si attenga alle prescrizioni dell' organo di vigilanza. Bene l'ababssamento delal soglia". Il decreto infatti, prevde che si passi dall' attuale 20% di lavoratori iregolari al 10%.

Ecco cosa prevede la bozza del decreto

Cassa Integrazione Covid. E' stata rifinanziata la Cassa Integrazione per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi connessi all’emergenza sanitaria. Questo porta una bocca d'ossigeno agli imprenditori, visto ancora il permanere delel difficoltà del settore tessile.

Quarantena. Un provvedimento atteso che ha anche un effetto retroattivo. Fino ad oggi la quarantena dei lavoratori era a carico del datore di lavoro, ora viene equiparata alla malattia e quindi torna di competenza dell' Inps. Sempre in caso di quarantena, ma questa volta dei figli I lavoratori dipendenti o autonomi genitori di minori di 14 anni possono astenersi dal lavoro nel caso in cui sia sospesa l’attività didattica o educativa del figlio per tutta o in parte la durata dell’infezione o per la quarantena disposta dalle autorità competenti.

Lavoro nero, Si ababssa la soglia per la sospensione dell’attività imprenditoriale passando dal 20% al 10% del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro. Il provvedimento scatta immediatamente, quindi anche senza la presenza di un comportamento recidivo. L'azienda a cui è stata sospesa l'attività è anche interdetta a lavora con la pubblica amministrazione.

Violazione norme sicurezza Previsto un insasprimento delle sanzioni . Nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, è prevista la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti. Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.

