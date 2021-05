19.05.2021 h 20:46 commenti

Pellegrinaio chiuso nel fine settimana, stop alle vaccinazioni per due giorni

È previsto l’arrivo e l posizionamento della gru nel vicino cantiere. Le prenotazioni previste per il prossimo fine settimana saranno dirottate all’ex Creaf. L’asl sta contattando i diretti interessati

Chiude per due giorni il centro vaccinale allestito al Pellegrinaio Nuovo all’ex ospedale. Sabato e domenica prossimi non sarà possibile effettuare vaccinazioni perché è previsto il posizionamento della gru nel cantiere vicino, quello per la sistemazione delle coperture degli Spedalinghi, nella stessa piazza dove si affaccia il Pellegrinaio. Ai fini della sicurezza, tale installazione non è compatibile con il via vai delle persone dal centro vaccinale. Al momento non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale da parte dell’Asl Toscana centro che però sta avvertendo e spostando tutte le persone prenotate per le vaccinazioni di questo fine settimana. Le persone saranno dirottate nell’altro hub pratese sistemato all’ex Creaf in via Galcianese. La data dovrebbe restare la stessa mentre non è detto che vengano garantiti gli orari della precedente prenotazione. Un fuori programma che alimenterà ulteriormente le polemiche sulla scelta di fare le vaccinazioni al Pellegrinaio anziché in altri spazi cittadini più facilmente raggiungibili.

Edizioni locali collegate: Prato

