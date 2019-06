14.06.2019 h 10:12 commenti

Bottigliata in testa al coinquilino, degenera lite nella notte a Galciana

E' successo in via Matteo degli Organi. Sul posto la polizia che ha denunciato il feritore. Il 118 ha invece trasportato in codice rosso in ospedale il ferito

E' finito in ospedale con una ferita lacerocontusa alla testa, provocata da una bottigliata, il cinese di 45 anni che stanotte, 14 giugno, è stato protagonista di un violento litigio con il coinquilino. E' successo intorno alle 3 in via Matteo degli Organi a Galciana. Sul posto il 118 insieme alla polizia. Quando i soccorritori sono arrivati, hanno trovato il ferito che perdeva copiosamente sangue dalla testa. E' stato quindi trasferito in codice rosso in ospedale dove, per fortuna, la lesione si è rivelata meno grave di quanto appariva. L'uomo è stato medicato e giudicato guaribile in una decina di giorni. La Squadra mobile ha poi identificato il feritore, che è stato denunciato per lesioni. I poliziotti stanno cercando di ricostruire i motivi della lite poi degenerata. Probabilmente legata a problemi di convivenza.

