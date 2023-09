21.09.2023 h 08:23 commenti

Bottiglia incendiaria contro il campo nomadi a San Giorgio, l'ombra dell'odio razziale

Ne sono convinte le famiglie sinti che abitano qui e che ora hanno paura. Organizzata per sabato prossimo una manifestazione contro l'odio e la violenza. Biagioni (Pd): "Episodi come questo non sono ammissibili".

Una bottiglia incendiaria è stata lanciata nel cuore della notte del 19 settembre contro il campo nomadi di San Giorgio a Colonica provocando un incendio che ha distrutto un camion e bruciato parte dell’area verde vicina. E’ successo attorno alle 3. Gli stessi residenti hanno spento le fiamme. A soli pochi metri di distanza ci sono le bombole del gas usate dalle famiglie che vivono nel campo. Un gesto, quindi, che poteva avere conseguenze ben peggiori. Chi abita qui è convinto che la causa sia l’odio razziale e ora dormire tranquilli è diventato un problema. Per questo il mondo siiti e quello rom sta organizzando una manifestazione per sabato pomeriggio, 23 settembre, davanti al campo di via Traversa per le Calvane contro l’odio e la violenza.

Dopo essersi recato sul posto, con un post, il segretario provinciale del Pd, Marco Biagioni, ha espresso solidarietà ai residenti e ferma condanna per quanto accaduto: “Dietro quel fumo ci sono bambine e bambini che vanno a scuola e hanno i medesimi sogni dei loro compagni di classe. Dietro quel fumo ci sono famiglie che vorrebbero prendere in affitto una casa, ma a cui chiudono la porta davanti quando raccontano quali sono le loro origini. Dietro quel fumo ci sono uomini e donne che non riescono ad avere un lavoro o lo perdono quando il datore scopre dove abitano. Dietro quel fumo oggi ci sono anziani che hanno paura a chiudere gli occhi. Episodi come questi non sono ammissibili. Parole di pregiudizio come quelle che siamo abituati a sentire non sono ammissibili. Perché una parola che per noi è leggera, per loro è un macigno. Perché le continue voci contro questo popolo possono portare a gesti estremi come questo. E non è più accettabile. Non qui, non a Prato, come da nessuna altra parte al mondo”.

Poco meno di dieci giorni prima, nella vicina via delle Calvani a Paperino, è stato dato dato fuoco a un pick up parcheggiato vicino al residence e in un uso allo stesso. Un episodio su cui sono in corso indagini.



