30.12.2022 h 19:56 commenti

Botti di Capodanno, il Comune invita a limitarli per tutelare la salute degli animali

In occasione della notte di San Silvestro l'amministrazione comunale ribadisce l'appello al buon senso

Come ogni anno il Comune di Prato rinnova l'invito ai cittadini a limitare al massimo l’uso dei petardi e dei botti in occasione di Capodanno, in segno di rispetto verso gli animali, che percepiscono gli scoppi molto più amplificati rispetto all'udito umano: "Spesso sono indotti a fuggire per la paura - spiega l'assessore ai Diritti degli animali Cristina Sanzò - perché i botti si protraggono per tutta la notte e il rumore che provocano per loro è insopportabile". E' principalmente un appello al buon senso nell'utilizzo di strumenti che possono essere potenzialmente pericolosi per l'incolumità di tutti e al rispetto dei bambini, degli anziani e dell'ambiente.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus