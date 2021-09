21.09.2021 h 14:18 commenti

Botte e maltrattamenti al cane, donna denunciata. L'animale sequestrato e affidato a una famiglia

Le indagini del Nucleo provinciale guardie zoofile dell'Enpa hanno portato al sequestro del cane, un volpino femmina che veniva usato per chiedere l'elemosina. Decisive le segnalazioni di quanti hanno assistito al comportamento violento della donna contro l'animale

Sbattuto contro il muro, chiuso in una borsa, preso a calci. Questi e altri i maltrattamenti a cui è stato sottoposto un cane meticcio femmina dalla sua proprietaria, una donna tedesca che è stata denunciata dopo le indagini del Nucleo provinciale guardie zoofile dell'Enpa. Il cane, un volpino, è stato posto sotto sequestro dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Prato e affidato ad una famiglia. Diverse le segnalazioni che l'Enpa aveva ricevuto nei mesi scorsi per denunciare il comportamento aggressivo della donna che teneva con sé il cane per chiedere l'elemosina. Le indagini della sezione investigativa dell'Enpa sono cominciate lo scorso 9 maggio quando l'animale fu preso a calci, in piazza del Comune, sotto gli occhi sconvolti dei passanti. Gli accertamenti hanno poi portato a ricostruire altri episodi analoghi avvenuti sempre nel centro di Prato e sempre alla presenza di testimoni. Gli elementi messi insieme dagli investigatori sono stati ritenuti sufficiente dalla procura di Prato a chiedere il sequestro del cane e a denunciare la donna che era già nota per essere stata sottoposta in passato al trattamento sanitario obbligatorio. Il cane, dopo un periodo trascorso al canile municipale, ha finalmente trovato una famiglia a cui presto verrà affidato in via definitiva.



Prato

