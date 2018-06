11.06.2018 h 13:44 commenti

Botte alla mamma e ai fratelli, ventottenne arrestato dalla polizia per maltrattamenti e minacce

Uno dei familiari ha chiesto aiuto alla polizia per mettere fine alle intemperanze dell'uomo, tossicodipendente, pregiudicato e non nuovo a comportamenti violenti contro la madre, i due fratelli e la sorella. E' successo sabato e già in passato si erano verificati episodi simili

Ha picchiato la mamma, i due fratelli e la sorella al culmine dell'ennesima lite per futili motivi. Questa volta però l'aggressore, un pratese di 28 anni, pregiudicato e tossicodipendente, è stato arrestato dalla polizia; dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e minacce con l'aggravante della minorata difesa del nucleo familiare spaventato da possibili ritorsioni. La telefonata alla questura di un familiare che chiedeva aiuto è arrivata nel primo pomeriggio di sabato 10 giugno. Le mura domestiche – l'uomo vive nella stessa casa con la madre e i fratelli, alla periferia nord di Prato – trasformate in una sorta di ring: tante volte in passato è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per mettere fine alle intemperanze e alla violenza del ventottenne che anche sabato, nonostante la presenza della polizia, ha continuato a minacciare la famiglia. E' emersa una situazione di disagio psichico e fisico dei familiari a causa del comportamento dell'uomo che, prima di essere trasferito in carcere, è stato portato all'ospedale per accertamenti sul suo stato psichico. Gli agenti hanno informato i suoi familiari della possibilità di rivolgersi a strutture protette per trovare assistenza.



