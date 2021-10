22.10.2021 h 08:46 commenti

Botte alla compagna e all’anziano vicino che interviene per difenderla, arrestato dai carabinieri

È successo nella serata di giovedì a Iolo. In carcere è finito un italiano con diversi precedenti, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni. La donna e il vicino di casa sono stati portati in ospedale, entrambi con diverse ferite

Botte alla compagna e poi al vicino di casa, un anziano di 75 anni, che è intervenuto in difesa della donna e che, come lei, è finito all’ospedale dopo essere stato preso a calci e pugni. L’aggressore, un artigiano italiano di 53 anni residente a Iolo, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni; ora è rinchiuso nel carcere della Dogaia. È successo nella serata di ieri, giovedì 21 ottobre, in via Salvatorelli, dove sono arrivati i carabinieri di Iolo supportati dai colleghi della Sezione di intervento operativo di Firenze. Una violenza, quella dell’aggressore, che è andata oltre i precedenti episodi di cui è stato protagonista. In preda ad una incontrollabile ira, l’uomo ha picchiato la compagna al culmine di una discussione e poi ha fatto lo stesso con l’anziano vicino che è uscito di casa richiamato dalle urla della donna che invocava aiuto per sottrarsi al pestaggio. L’anziano e la donna sono stati trasportati all’ospedale Santo Stefano con diverse ferite; in particolare, la compagna ha riportato la frattura del setto nasale e varie escoriazioni. Le manette sono scattate in considerazione dei tanti precedenti, anche specifici, dell’aggressore. I carabinieri hanno informato la procura che, vagliato il ‘curriculum’ dell’uomo, ha disposto l’arresto. Il cinquantatreenne è difeso dall'avvocato Andrea Parlanti.

