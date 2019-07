05.07.2019 h 13:51 commenti

Botte all'anziana madre per farsi dare i soldi per ubriacarsi, cinquantenne in manette

La donna, dopo l'ennesima aggressione, ha chiesto aiuto ai carabinieri che sono subito intervenuti. L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia

Botte alla mamma di 78 anni per costringerla a tirare fuori i soldi con i quali andare ad ubriacarsi. Ieri, giovedì 4 luglio, l'ultimo episodio prima di finire in manette. La donna, stanca e impaurita, ha chiesto aiuto ai carabinieri che sono subito intervenuti e hanno arrestato il figlio cinquantenne. L'uomo deve rispondere di maltrattamenti in famiglia. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari mentre la madre si è trasferita da una figlia che abita fuori Prato. Una storia di violenza e di denunce. L'anziana, preda di vessazioni e aggressioni, più volte è stata costretta a ricorrere alle cure dell'ospedale e recentemente è stata ricoverata per un paio di settimane a causa di un forte stato di stress e ansia provocato dalla grave situazione familiare. Numerose le denunce di fronte alle quali il figlio non si è arreso e anzi ha continuato con il suo comportamento violento. Comportamento che non ha abbandonato nemmeno quando, ieri, i carabinieri hanno bussato alla porta di casa per mettere – d'accordo con la procura – la parola fine alle angherie.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus