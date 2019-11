16.11.2019 h 13:17 commenti

Botte al figlio della compagna, in manette quarantacinquenne

Arrestato dai carabinieri un uomo che maltrattava la convivente e che ad un certo punto ha alzato le mani anche sul ragazzo. E' stato quest'ultimo a chiedere aiuto. L'indagato è in attesa di processo per fatti analoghi commessi nel 2014 contro la compagna che nel frattempo lo ha perdonato riprendendo la convivenza

Angherie e botte in famiglia. Una spirale di violenza che ieri, venerdì 15 novembre, ha portato in carcere un tunisino di 50 anni. Sono stati i carabinieri di Carmignano a bussare alla porta dell'uomo e a eseguire l'ordinanza di custodia cautelare con l'accusa di maltrattamenti non soltanto contro la convivente, una donna italiana con la quale abita a Poggio a Caiano, ma anche contro uno dei figli di lei, un ragazzo di 16 anni che dopo essere stato aggredito e picchiato non ci ha pensato due volte a chiedere aiuto. Una situazione familiare difficile e nota ai carabinieri perché già nel 2014 il tunisino era finito sotto inchiesta per il suo comportamento aggressivo ed era in attesa del processo anche se in questi cinque anni il rapporto con la compagna era stato riallacciato e la convivenza era ricominciata. L'ultimo episodio di violenza risale alla settimana scorsa e in seguito alla segnalazione del sedicenne i carabinieri avevano chiesto e ottenuto dalla procura l'allontanamento immediato del tunisino dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento. Una misura che ieri è stata inasprita fino all'arresto perché l'uomo, sospettando di essere nel mirino delle forze dell'ordine, ha tartassato la compagna di telefonate e lo ha fatto proprio mentre la donna era dai carabinieri. Un comportamento che ha spinto la procura – il fascicolo è del sostituto Valentina Cosci – a prevedere un aggravamento delle esigenze cautelari. La compagna non ha mai denunciato le intemperanze dell'uomo e l'inchiesta di questi giorni è scaturita dall'iniziativa dei carabinieri che, con la loro segnalazione, hanno attivato il codice rosso, procedura urgente recentemente introdotta che punta a tutelare le vittime di violenza, stalking e maltrattamenti in generale.







Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus