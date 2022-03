10.03.2022 h 15:11 commenti

Botte ai genitori e alla sorella per farsi dare i soldi per la droga, arrestato trentenne

L'uomo, già indagato dalla procura per maltrattamenti in famiglia, è finito in carcere dopo l'ennesima aggressione. A fermare la sua ira è stata la polizia

Botte ai genitori e alla sorella per farsi dare i soldi per comprare la droga. Un trentenne pratese, tossicodipendente, è stato arrestato nella giornata di ieri, mercoledì 9 marzo, dalla polizia intervenuta per mettere fine all'ennesimo episodio di violenza nell'abitazione della famiglia. L'uomo, in preda ad un attacco di ira e deciso ad ogni costo a trovare i soldi per l'acquisto dello stupefacente, si è scagliato contro gli anziani genitori e contro la sorella intervenuta in loro difesa.

Il trentenne era già indagato per maltrattamenti dopo l'avvio di un'inchiesta della procura sulla scorta di una denuncia presentata dai familiari. Il sostituto Valentina Cosci, titolare del fascicolo, aveva chiesto al giudice delle indagini preliminari di accogliere la richiesta di custodia cautelare ed era in attesa di risposta. L'aggressione di ieri ha aperto le porte del carcere all'uomo. Nelle prossime ore il tribunale deciderà se convalidare oppure no l'arresto e quale misura applicare.







