15.09.2022 h 17:55 commenti

Botte ai genitori, alla sorella e alla nonna per recuperare i soldi per la droga: condannato

Sul banco degli imputati un 26enne accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni e tentata estorsione. Le porte del carcere si sono aperte lo scorso marzo quando il padre è finito all'ospedale con una prognosi di 30 giorni

Botte ai genitori, alla sorella e alla nonna per racimolare i soldi necessari ad acquistare la droga. Maltrattamenti andati avanti per anni fino a quando, lo scorso marzo, ha assestato un pugno al babbo che ha riportato ferite giudicate guaribili in 30 giorni da sanitari del pronto soccorso. Protagonista un giovane di 26 anni, italiano. Accusato di maltrattamenti, lesioni e tentata estorsione, difeso dall'avvocato Massimiliano Tesi, è stato condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione. La sentenza è stata pronunciata ieri, giovedì 15 settembre, dal giudice delle udienze preliminari del tribunale di Prato, Francesca Scarlatti, che ha ridotto la richiesta del pubblico ministero, Laura Canovai, che aveva concluso la sua requisitoria invocando una pena di 3 anni.

Il comportamento aggressivo e violento del ventiseienne è durato anni. Anni di continue richieste di denaro ai familiari, di mani alzate anche sulla sorella più piccola e sulla nonna, intimidazioni, scatti di ira. A carico del giovane l'ammonimento firmato dal questore, ma successivamente c'è stato un ulteriore episodio che ha fatto traboccare il vaso: un'aggressione al padre che, colpito da un pugno fortissimo, è finito all'ospedale con serie lesioni. Un fatto che è costato prima il carcere e poi gli arresti domiciliari. Attualmente il giovane è sottoposto al divieto di avvicinamento ai familiari.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus