24.11.2018 h 13:33 commenti

Bosi rompe gli indugi sul bis di Biffoni: "E' Matteo il nostro candidato a sindaco"

"Contiamo di presentare la sua candidatura a breve", ha detto il segretario provinciale dei Democratici ai margini della presentazione di Simone Calamai, in corsa per Montemurlo di cui è vicesindaco

Matteo Biffoni è il candidato sindaco del Pd alle prossime elezioni comunali di Prato. Lo conferma il segretario provinciale del partito, Gabriele Bosi, ai margini della presentazione del candidato sindaco per Montemurlo, Simone Calamai, il primo tra i 5 Comuni pratesi chiamati al voto la prossima primavera a uscire allo scoperto ( LEGGI)

"Il nostro candidato è Matteo Biffoni e su lui punteremo. - ha detto Bosi ai microfoni di Toscana Tv - In questi mesi abbiamo provato a ricostruire un campo di centrosinistra che purtroppo si era frantumato, quindi prima di fare candidature abbiamo lavorato per unire un fronte a sostegno di Matteo. Il lavoro sta andando bene quindi anche su Prato conto di poter presentare la candidatura di Biffoni non troppo in là e lo stesso conto di fare per gli altri Comuni pratesi, ovvero Vaiano, Vernio e Cantagallo".

L'ultima parola spetta a Biffoni, ma l'incoronazione da parte del segretario del partito rende quasi scontata la risposta finale come fa intendere lo stesso primo cittadino pratese: "Non ho mai negato la mia disponibilità assoluta anche perchè mi piacerebbe poter veder realizzati i progetti a lungo termine iniziati in questa legislatura. Ma poichè amo il gioco di squadra, ritengo che nessuno sia indispensabile e che soprattutto per un sindaco uscente la candidatura debba essere accompagnata da un clima positivo, è fondamentale avere l'appoggio del partito perchè significa condivisione del lavoro fatto e da fare. Le parole del segretario Bosi quindi, mi rendono felice. Ora ci sono le premesse giuste per questo percorso che naturalmente prevede anche una riflessione con la mia famiglia. Pochi giorni e renderò definitiva la mia decisione".

E.B.