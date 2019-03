24.03.2019 h 15:35 commenti

Bosco in fiamme, anziano salvato dai vigili del fuoco

Il 73enne si è ritrovato circondato dalle fiamme che hanno mangiato mille metri quadrati di vegetazione

Si è ritrovato circondato dalle fiamme mentre si trovava nel bosco ma è stato salvato dal pronto intervento dei vigili del fuoco del comando di Prato prima che fosse troppo tardi. Sono stati momenti di grande paura quelli vissuti da un 73enne che stamani, 24 marzo, attorno alle 12 in via Macia a Comeana, si è ritrovato nel mezzo di un incendio boschivo. Una volta portato in salvo, l'anziano è stato affidato alle cure del personale sanitario inviato dal 118 che lo ha accompagnato al Santo Stefano in codice giallo. I vigili del fuoco non hanno specificato se l'uomo si trovasse lì per caso. L’incendio è stato domato in breve tempo e sono state effettuate la bonifica e la messa in sicurezza dell’area interessata, per un totale di circa mille metri quadrati di bosco. Le cause sono in fase di accertamento. Sul posto anche i carabinieri forestali.

Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus