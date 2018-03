28.03.2018 h 17:58 commenti

Borse per il cambio dei vestiti e kit dei travestimenti "griffate" liceo Brunelleschi

Durante l'alternanza scuola lavoro gli studenti hanno realizzato un marchio, MoodArt, con cui hanno firmato il "corredino" destinati ai bambini di nidi e materne

L’alternanza scuola lavoro, per gli studenti del liceo artistico Brunelleschi è stata l’occasione per disegnare e realizzare prodotti tessili destinati ai bimbi dei nidi e delle scuole dell’infanzia che verranno utilizzate nelle scuole del territorio pratese.

Laboratorio di questa esperienza il progetto Toscana 2020, promosso da Confcooperative Toscana e dalla Federazione Toscana delle Bcc, in collaborazione con le associazioni cooperative scolastiche (ACS) e la cooperativa Ginesta. A caratterizzare le borse di tela per i cambi dei bambini, i kit per angoli travestimenti e quelli per giochi, il logo MoodArt sintesi tra moda, arte e cultura italo-cinese, ma soprattutto racconto dell’esperienza vissuta dai ragazzi.

“L'approccio iniziale - spiega Elisabetta Vaiani della cooperativa La Ginestra - è il coinvolgimento emotivo-relazionale e orientato sul rafforzamento della conoscenza delle proprie competenze e sull'integrazione del gruppo-classe. Dai percorsi di autovalutazione sono nati i ruoli dell'associazione, gli organi direttivi e lo statuto”

Il progetto si è sviluppato nell’ambito dell’impresa cooperativa simulata, un cantiere di apprendimento.

“L’esperienza delle imprese cooperative scolastiche è utile ai ragazzi per sviluppare competenze trasversali che serviranno loro per entrare nel mondo del lavoro, dalla proposta delle idee al lavoro di gruppo, dalla gestione dei processi alla divisione dei ruoli - commenta Claudia Fiaschi, presidente di Confcooperative Toscana – Il lavoro delle associazioni cooperative scolastiche del Brunelleschi è interessante perché mette alla prova i ragazzi nella realizzazione di prodotti ben fatti, sintesi del confronto tra culture diverse”.



