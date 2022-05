16.05.2022 h 13:21 commenti

Borsa schermata per eludere i sistemi antitaccheggio dei negozi, denunciato

Nei guai è finito un 34enne. La polizia lo ha fermato nella tarda mattina di ieri in viale Vittorio Veneto. Inutile il suo tentativo di evitare il controllo

E' stato trovato con una borsa schermata e un taglierino. Un georgiano di 34 anni, irregolare in Italia e già noto per reati contro il patrimonio, è stato denunciato ieri, domenica 15 maggio, dalla polizia. L'uomo è stato intercettato in piazza San Marco e il suo tentativo di fuga è stato bloccato in viale Vittorio Veneto. Nella borsa, schermata per eludere i sistemi antitaccheggio dei negozi, è stata trovata una tronchesina evidentemente utile a tagliare le placche antifurto apposte sulla merce. Il georgiano, denunciato per possesso ingiustificato di oggetti da scasso, deve anche rispondere di resistenza a pubblico ufficiale per aver cercato con la forza di sottrarsi al controllo.



Edizioni locali collegate: Prato

