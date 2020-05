14.05.2020 h 11:19 commenti

Boom di vendite e riparazioni di bici, dalla quarantena si esce con la voglia di pedalare

Dai garage spuntano vecchie biciclette che hanno bisogno di manutenzione, ma in tanti scelgono quelle nuove. Incertezze su come utilizzare gli incentivi per acquistarle previste dall'ultimo Dpcm

Boom di vendita e di riparazioni di biciclette, l'effetto Covid questa volta ha fatto da volano per i negozi specializzati che, dopo una settimana dalla riapertura ,registrano lunghe code di ciclisti davanti alla bottega.“Credo che si possa parlare di un incremento del 40% rispetto allo scorso anno – spiegadi Obri - abbiamo richieste soprattutto di bici da donna che sono utilizzabili da tutta la famiglia. La spesa media è sui 140 euro con preferenza verso le bici da città”Le due ruote possono diventare una valida alternativa a bus o macchina, se le distanze da coprire non sono eccessive. Piace soprattutto l'idea che si possa sfrecciare senza mascherina e che non si debba condividere spazi chiusi, aspetti non trascurabile durante la Fase2Non solo bici nuove, ma anche tante riparazioni, dalle soffitte riemergono vecchie grazzielle o la bicicletta del nonno con i freni a bacchetta. “Siamo sommersi di lavoro – spiegaofficina Cirri – generalmente a primavera abbiamo un picco di lavoro, ma mai come quest'anno. Interventi che variano dal cambio del copertone fino a una revisione totale.”Piacciono anche gli accessori con cestini, borse laterali per portare più oggetti e ovviamente cresce la richiesta anche di lucchetti e catene. “Non andavo in bici da almeno dieci anni – spiega una cliente pazientemente in coda davanti ad un'officina – durante la quarantena ho risistemato il garage e ho ritrovato la bicicletta di quando ero ragazza, visto che presto tutti si muoveranno in macchina ho pensato che almeno fino a che c'è la bella stagione posso andare in bici”. Riparazioni, ma con una richiesta di preventivo. “Vediamo quanto mi chiede – commenta un altro cliente – se la spesa è eccessiva forse mi conviene comprarne una nuova”.Attenzione ai costi, ma anche ai tempi per la riconsegna che rischiano di essere veramente lunghi“Mancano i pezzi di ricambio che arrivano soprattutto dal Veneto – spiegadi Coppini Biciclette - ma anche da Francia e Olanda. Per quanto riguarda l'acquisto di nuove bici molti clienti vorrebbe utilizzare gli incentivi statali che sono stati estesi anche alle biciclette a pedalata muscolare, ma non è chiaro come fare ad ottenerli. Un mezzo che viene utilizzato anche perchè per ora in due sulla stessa vettura non si può viaggiare. Questo crea ancora più problemi in un momento in cui i nostri clienti hanno fretta di concludere e noi ci troviamo a lavorare in condizioni difficili, anche dal punto di vista economico. Il blocco ci ha penalizzato molto perché anche noi abbiamo perso una stagione”.