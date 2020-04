29.04.2020 h 06:28 commenti

Boom di tessere per l'Emporio della Solidarietà, oltre milleduecento negli ultimi giorni

Un incremento che raggiunge il 32% rispetto al periodo pre emergenza, lo scorso anno si era registrata una lieve diminuzione di utenti. L'appello a donare denaro per continuare a rifornire gli scaffali

L’emergenza sanitaria sta diventando anche un’emergenza sociale ed economica. Dopo il boom di richieste di buoni spesa e di casse integrazioni, anche l’Emporio della solidarietà lo conferma: le tessere per fare la spesa attive negli ultimi giorni sono aumentate del 32,6% raggiungendo quota 1.260, prima della pandemia la media settimanale era di 950. Numeri che rappresentano famiglie in grave difficoltà, per qualcuna è un ritorno, dopo che era riuscita ad uscire dall’emergenza, per altre, invece, si tratta della prima volta.“Ogni giorno ci arrivano nuove domande per poter accedere al servizio e finché avremo prodotti da distribuire le accetteremo – spiega, uno dei responsabili dell’Emporio . In questo momento il magazzino è ben fornito ma il fatto di non aver potuto organizzare, sempre a causa del Covid-19, la tradizionale raccolta viveri nei supermercati cittadini nel mese di marzo potrebbe creare non pochi problemi di approvvigionamento”.Una doccia fredda visto che lo scorso anno sono state 1.653 le famiglie che hanno ottenuto la tessera Emporio, per un totale di 6mila persone. Rispetto al 2018 c’è stata una flessione del 3,2%. Gli italiani sono passati dal 55% del totale al 48,8% , seguiti da albanesi, marocchini, nigeriani e rumeni. Altro dato significativo riguarda il numero complessivo delle famiglie assistite in undici anni di attività: 4403, di cui soltanto 264 in modo costante nel tempo e 1066 solo per un anno. Il valore medio annuo erogato per famiglia è stato di 891 euro, una cifra di poco superiore a quella del 2018, che va dai 514 euro per le famiglie piccole fino a un massimo di 1167 euro per quelle numerose.Per quanto riguarda lo stato economico dell’Emporio, secondo bilancio sociale 2019 , a fronte di 208mila euro sono stati distribuiti prodotti per un valore di 2 milioni e 300mila euro, ogni euro raccolto ha permesso di distribuirne 10,8.“L’attività dell’Emporio è un esempio concreto di economia circolare – dice la direttrice della Caritas diocesana– evitando lo spreco di grandi quantità di merce che invece di andare distrutta viene redistribuita, con beneficio per le persone e per l’ambiente. Ma la circolarità riguarda anche le persone, attraverso l’attivazione di processi di riqualificazione delle relazioni e delle competenze in cui sono coinvolti i beneficiari del servizio, volontari e operatori”.Un circolo virtuoso che ha bisogno di essere sostenuto: servono alimenti per continuare a riempire gli scaffali, (in 11 anni di attività si è raggiunto un valore di oltre 20 milioni di euro). Da qui l’appello a fare una donazione tramite bonifico si può fare un versamento a questo iban: IT41 A 03069 09606 100000152863 (Banca Intesa San Paolo) intestato a Fondazione Solidarietà Caritas onlus. Le offerte sono deducibili.Se si è una azienda e si hanno degli esuberi alimentari l’Emporio può raccoglierli grazie alla legge 155/2003, che consente anche ai donatori di recuperare l’Iva.Intanto gli enti sostenitori del progetto continuano a fare la loro parte: il Comune di Prato assicura un contributo annuo di 50mila euro, la Fondazione Cassa di Risparmio mette a disposizione 70mila euro, la Caritas, dà un contributo annuale di 20mila euro e cura, la gestione ordinaria del progetto e l’approvvigionamento. La Provincia concede in comodato gratuito, gli ambienti di via del Seminario dove si conservano e si distribuiscono i prodotti.“E’ in momenti come questi - sottolinea il sindaco- che si vede l’importanza sul territorio di una realtà come quella dell’Emporio. Un grande grazie va ai volontari per il loro impegno. Il fatto che in questo periodo i nostri servizi sociali hanno sempre potuto contare su questo servizio è la dimostrazione lampante che un luogo del genere ha una funzione vitale nel tessuto della città".Per, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, la creazione di un supermercato solidale è un “progetto vincente e noi ci abbiamo sempre creduto e continueremo a sostenerlo. Ora però c’è bisogno della solidarietà di tutti. Diamogli una mano”.Il presidente della Provinciaosserva come a tutti possa capitare «di avere nella vita un momento difficoltà e proprio in quel momento si ha bisogno delle istituzioni, della Caritas e della comunità che ci prende per mano e ci accompagna il prima possibile fuori da questa emergenza. Questa è la missione dell’Emporio e vogliamo portarla avanti con il contributo di tutti”.