06.07.2021 h 17:00 commenti

Boom di richieste per la cassa integrazione del comparto moda

Il decreto Draghi, che posticipa il blocco dei licenziamenti al 31 ottobre, prevede la possibilità di richiedere 17 settimane di ammortizzatore sociale. Gli imprenditori si tutelano per i prossimi mesi

Boom di richieste per le casse integrazioni del comparto industriale,stabili quelle dell'artigianato i cui pagamenti, però restano in arretrato di almeno tre mesi.

Il dectreto Draghi che prevede la proroga dei lincenziamenti al 31 ottobre per le aziende che lavorano nel comparto moda, ha spinto gli imprenditori a chiedere in modo preventivo le 17 settimane di cassa integrazione. Nei prossimi mesi le imprese, a seconda dell' andamento del lavoro, potranno utilizzare le ore a disposizione, senza dove fare nessun altra richiesta. Alla scadenza dei quattro mesi si potranno fare i conti sul monte ore richiesto. Per ora quindi la richiesta fatta dalle aziende, non indica automaticamente un momento di crisi, ma una forma di tutela in una situazione che resta comunque incerta. fino allo scorso giugno è rimasta in vigore la cassa Covid che è stata ampiamente utilizzata.

Per gli artigiani, invcece, era già stato fissato il 31 ottobre come termine per il blocco dei licenziamenti, quindi l' Ente Bilaterale non è stato sommmerso da nuove domande.