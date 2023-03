27.03.2023 h 09:16 commenti

Boom di presenze e incassi per le giornate del Fai di Primavera

Quasi tremila persone in due giorni hanno visitato il Convitto Cicognini e lo stabilimento della Giunti, mentre i contributi raccolti hanno raggiunto i 4.500 euro, tante anche le tessere rinnovate

Le giornate del Fai di Primavera organizzate a Prato sono state un grande successo; 2.880 i visitatori complessivi che hanno scelto soprattutto di visitare il convitto Cicognini, mentre lo stabilimento Giunti ha accolto 1.130 persone. “Quest'anno – ha spiegato il capo delegazione Paolo Gori – l'affluenza è stata veramente alta tanto che diverse persone non sono potute entrare nei due luoghi scelti dal Fai, per mancanza di tempo. Sono state tante anche le tessere che abbiamo rinnovato e questo è sicuramente un dato positivo”. Buoni anche gli incassi sopra il 4.500 euro che verranno utilizzati per sostenere il patrimonio artistico. “Come sempre conclude Gori – un ringraziamento anche agli apprendisti Ciceroni del Convitto e del Brunelleschi che hanno fatto da guida per tutto il fine settimana e risposto alle numerose domande dei visitatori”.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus