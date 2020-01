28.01.2020 h 14:40 commenti

Boom di iscrizioni agli asili nido che quest'anno costeranno meno grazie ai bonus

Si è conclusa la prima fase di iscrizione per i più grandi con un +27,7 per cento rispetto allo scorso anno. Dal 10 febbraio toccherà ai bambini "piccoli", mentre dal 20 maggio ai "piccolissimi"

La prima tranche di iscrizioni all'asilo nido per l'anno educativo 2020/2021, riservata ai nati dal 1° gennaio 2018 al 31 agosto 2019, conclusa venerdì scorso 24 gennaio, ha visto un notevole incremento delle richieste passando dalle 256 dello scorso anno alle 327 di questo, ovvero +27,7%.

A partire dal 10 febbraio fino al 10 marzo i genitori potranno presentare domanda per i bambini nati tra il 1° settembre 2019 e il 29 febbraio 2020 (piccoli), mentre per i bambini che nasceranno tra il 1° marzo e il 31 maggio 2020 (piccolissimi) le iscrizioni partiranno il 20 maggio e termineranno il 4 giugno. Possono essere iscritti i bambini residenti nel Comune di Prato e coloro che, entro la data dell'iscrizione, abbiano presentato la domanda di trasferimento di residenza nel Comune di Prato oppure che dimostrino, con idonea documentazione, che prenderanno la residenza. La domanda può essere presentata esclusivamente online e può essere presentata dal genitore in autonomia alla pagina "Iscrizione online" oppure rivolgendosi al Servizio Pubblica Istruzione (via S. Caterina 17, il lunedì e giovedì in orario 9 -13 e 15 -17 e il mercoledì in orario 9 -13) e al Centro Educativo Righi (via Righi, il martedì dalle 15.30 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 13).

Per maggiori informazioni si potrà consultare la pagina: http://www2.comune.prato.it/comefareper/scuola/iscrizioni/archivio7_46_231_55_8

Grazie allo stanziamento di importanti risorse provenienti da Comune, Regione e Stato il servizio di nido, ritenuto negli anni passati molto oneroso per le famiglie, sarà a partire dall’anno in corso molto meno costoso e quindi più sostenibile da parte di tutti i nuclei familiari visto che, oltre agli abbattimenti tariffari previsti dal Comune (credito di accesso) sono stati aumentati, con l’ultima legge di bilancio, anche gli importi previsti per il bonus nido erogato dall’Inps. Tale bonus, infatti, a partire dal 2020 sarà pari a 3.000 euro l’anno (272,72 al mese) per i nuclei anagrafici con Isee fino a 25.000,00, pari a 2.500,00 (227, 27 al mese) euro per nuclei anagrafici con Isee fra 25.000,01 e 40.000,00 e pari a 1.500,00 euro (136,36 al mese) per nuclei anagrafici con valori di Isee superiori a 40.000 e senza un limite massimo.

Tutti gli iscritti ai nidi potranno presentare all’INPS la richiesta di assegnazione per il “bonus nido” secondo le modalità pubblicate sul sito dell'Inps . L’intervento dell’Inps insieme agli abbattimenti tariffari effettuati con l’utilizzo di risorse comunali e regionali (“crediti per l’accesso”) permetterà di ridurre considerevolmente il costo sostenuto dalle famiglie per la frequenza del nido fino ad azzerarlo completamente per i nuclei anagrafici con valori Isee più bassi.