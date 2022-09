02.09.2022 h 12:43 commenti

Bonus trasporti, ecco cosa bisogna fare per ottenere il voucher da 60 euro per l'abbonamento

Autolinee Toscane ha fornito una guida dettagliata su come richiedere e poi utilizzare l'agevolazione decisa dal governo

Anche a Prato è possibile richiedere il bonus trasporti che consente, a chi ha un reddito inferiore ai 35mila euro, di ottenere un voucher di 60 euro da usare per il futuro acquisto di abbonamenti di Autolinee Toscane. Ecco cosa bisogna fare per ottenere il voucher. Prima di tutto è necessario accedere al sito del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile www.bonustrasporti.lavoro.gov.it tramite Spid o Cie (carta di identità elettronica) e scegliere dall’elenco dei gestori del trasporto pubblico il codice-operatore “TOSCANE SPA”, che a breve verrà modificato in “AUTOLINEE TOSCANE SPA”. Entrambi i codici sono corretti (nel voucher del bonus comunque l’intestazione è ad Autolinee Toscane spa).

Una volta ottenuto, il bonus trasporti dovrà essere utilizzato entro il mese di emissione: se già ottenuto oggi, va usato quindi entro questo 30 settembre 2022.

Con Autolinee Toscane a partire dal 26 settembre si potrà usare il bonus per acquistare tutti gli abbonamenti mensili con decorrenza ottobre 2022. Sempre dal 26 settembre si potrà usare il bonus per acquistare tutti gli abbonamenti validi per il trimestre ottobre – novembre - dicembre 2022

A partire dal 15 settembre (e fino al 25 settembre) si potrà invece acquistare l’abbonamento extraurbano 10 mesi per studenti con decorrenza settembre 2022 – giugno 2023. Dal 2 al 15 settembre si potrà viaggiare portando con sé copia (digitale o cartacea) del bonus trasporti e il proprio codice fiscale dovrà risultare registrato su shop.at-bus.it con profilo agevolato studente o studente Isee. Occorre portare con sé la tessera sanitaria o la carta d’identità elettronica e mostrarla insieme alla copia del voucher in caso di verifica a bordo.

Coloro che non avranno il voucher o non risulteranno registrati su shop.at-bus.it con profilo agevolato studente o studente Isee verranno sanzionati come da regolamento.

A partire dal 15 settembre (e fino al 25 settembre) si potrà infine acquistare l’abbonamento con decorrenza settembre 2022 – agosto 2022. Dal 2 al 15 settembre si potrà viaggiare portando con sé copia (digitale o cartacea) del bonus trasporti e il proprio codice fiscale dovrà risultare registrato su shop.at-bus.it. Occorre portare con sé la propria tessera sanitaria o la carta d’identità elettronica e mostrarla insieme alla copia del voucher in caso di verifica a bordo. Dal 26 al 30 settembre potrai utilizzare il bonus trasporti per acquistare un abbonamento annuale con validità ottobre 2022 – settembre 2023. L’acquisto potrà avvenire su shop.at-bus.it dove verrà sviluppata una funzionalità che permetterà l’inserimento del codice del voucher. Il sistema verificherà in tempo reale con la piattaforma del Ministero la validità del bonus. In caso di esito positivo, l’utente potrà completare l’acquisto con l’importo già detratto del bonus trasporti.